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День Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

День Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 29.05.2024

День Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году президентами России, Белоруссии и Казахстана был подписан Договор о... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:33

2024-05-29T00:33

2024-05-29T00:33

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День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году президентами России, Белоруссии и Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. Договор вступило в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. С инициативой о Дне Евразийского экономического союза в 2022 году выступил президент Киргизии Садыр Жапаров. Она была единогласно поддержана главами четырех других стран евразийской "пятерки" – Армении, Беларуси, Казахстана, и России.День Евразийского экономического союза призван укрепить солидарность и углубить сотрудничество между союзными государствами.ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России как международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В рамках Союза обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.Основными целями Союза являются:– создание условий для стабильного развития экономик государств‑членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;– формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов.Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов.Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган СоюзаСуд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.К 2025 году предусматривается создание наднационального органа по регулированию финансового рынка (с дислокацией в Казахстане), который станет базовым элементом формирования общего финансового рынка ЕАЭС.Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.С 1 января 2024 года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Армении.Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.В ЕАЭС применяется Единый таможенный тариф, осуществляются единое таможенное регулирование и администрирование, происходит свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного) за исключением случаев, предусмотренных Договором.В рамках Союза реализуется единая внешнеторговая политика (заключение соглашений с третьими странами возможно только от имени ЕАЭС и его государств-членов), осуществляется единое техническое регулирование, применяются единые санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры. Кроме того, страны "пятерки " проводят согласованную макроэкономическую, промышленную, агропромышленную, транспортную политику, работают над формированием единого цифрового пространства. На территориях государств-членов Союза функционирует также общий рынок труда.Договором также заложены основы для эффективного использования совокупного энергетического потенциала и оптимизации межгосударственных поставок энергетических ресурсов, обозначены планы формирования до 1 января 2025 года общих электроэнергетического и газового рынков, рынка нефти и нефтепродуктов.За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского союза, по имеющимся оценкам, увеличился с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 миллиардов долларов, причём более 90 процентов расчётов уже проводятся в национальных валютах. Портфель накопленных взаимных прямых инвестиций достиг 17,7 миллиарда долларов. Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС. Реализуется торговое соглашение с Китайской Народной Республикой. Договоркнности о либерализации торговли действуют также с Вьетнамом (2016), Сингапуром (2019), Сербией (2019) и Ираном (2023). На стадии подготовки – соглашения с такими обладающими большим экономическим потенциалом странами, как Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия. Принято решение о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, казахстан, белоруссия, евразийский экономический союз, садыр жапаров