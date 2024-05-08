https://ria.ru/20240508/eaes-1944805158.html

Страны ЕАЭС подписали решение о начале переговоров с Монголией

Страны ЕАЭС подписали решение о начале переговоров с Монголией - РИА Новости, 08.05.2024

Страны ЕАЭС подписали решение о начале переговоров с Монголией

Лидеры стран ЕАЭС подписали решение о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения, список принятых по итогам юбилейного саммита... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:17

2024-05-08T20:17

2024-05-08T20:17

экономика

монголия

вьетнам

евразийский экономический союз

россия

в мире

москва

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС подписали решение о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения, список принятых по итогам юбилейного саммита в Кремле документов опубликован на сайте Кремля. "Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета... Решение "О начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны"", - говорится в сообщении. Кроме этого, среди прочих документов подписано решение о вопросах подписания протокола об электронном обмене информацией между странами ЕАЭС и Вьетнамом в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Также подписано распоряжение, касающееся представления информации в рамках регулирования деятельности субъектов естественных монополий и решение о медали по случаю десятилетия ЕАЭС.

https://ria.ru/20240508/putin-1944784235.html

монголия

вьетнам

россия

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экономика, монголия, вьетнам, евразийский экономический союз, россия, в мире, москва