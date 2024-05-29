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В Кировской области мужчина напал на детей на детской площадке - РИА Новости, 29.05.2024
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21:55 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/deti-1949232017.html
В Кировской области мужчина напал на детей на детской площадке
В Кировской области мужчина напал на детей на детской площадке - РИА Новости, 29.05.2024
В Кировской области мужчина напал на детей на детской площадке
Следователи Следственного комитета (СК) и сотрудники полиции в Кировской области проводят проверки после того, как мужчина ударил незнакомых детей на детской... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:55
2024-05-29T21:55
происшествия
здоровье - общество
кировская область
россия
кирово-чепецкий район
ирина волк
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Следователи Следственного комитета (СК) и сотрудники полиции в Кировской области проводят проверки после того, как мужчина ударил незнакомых детей на детской площадке, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк и пресс-служба регионального следственного управления СК. Ранее Telegram-канал "Злой кировчанин" опубликовал видео, как на детской площадке села Пасегово Кирово-Чепецкого района мужчина беспричинно нанес удары детям, которые, по его словам, "попали под горячую руку". Очевидцы вызвали скорую. Сообщается, что у одного из детей гематома на лице и сотрясение мозга. "В полицию обратились родители восьмилетнего мальчика, которые сообщили, что возле детского сада в селе Пасегово неизвестный мужчина подошел к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой. Мальчику оказана медицинская помощь. В дальнейшем выяснилось, что правонарушитель нанес удар и ещё одному ребёнку", - написала Волк в свое Telegram-канале. По её словам, сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента на детской площадке, чтобы привлечь мужчину к ответственности. В свою очередь региональное следственное управление СК сообщило, что в Кирово-Чепецком районе следователи проводят проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений двум детям, выясняют все обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управление по Кировской области "возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", сообщает пресс-служба СКР.
https://ria.ru/20240204/arest-1925323591.html
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кировская область
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происшествия, здоровье - общество, кировская область, россия, кирово-чепецкий район, ирина волк, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Кировская область, Россия, Кирово-Чепецкий район, Ирина Волк, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области мужчина напал на детей на детской площадке

В Кировской области проводят проверку после того, как прохожий избил чужих детей

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Следователи Следственного комитета (СК) и сотрудники полиции в Кировской области проводят проверки после того, как мужчина ударил незнакомых детей на детской площадке, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк и пресс-служба регионального следственного управления СК.
Ранее Telegram-канал "Злой кировчанин" опубликовал видео, как на детской площадке села Пасегово Кирово-Чепецкого района мужчина беспричинно нанес удары детям, которые, по его словам, "попали под горячую руку". Очевидцы вызвали скорую. Сообщается, что у одного из детей гематома на лице и сотрясение мозга.
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"В полицию обратились родители восьмилетнего мальчика, которые сообщили, что возле детского сада в селе Пасегово неизвестный мужчина подошел к их сыну, взял его за волосы и ударил о карусель головой. Мальчику оказана медицинская помощь. В дальнейшем выяснилось, что правонарушитель нанес удар и ещё одному ребёнку", - написала Волк в свое Telegram-канале.
По её словам, сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента на детской площадке, чтобы привлечь мужчину к ответственности.
В свою очередь региональное следственное управление СК сообщило, что в Кирово-Чепецком районе следователи проводят проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений двум детям, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управление по Кировской области "возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", сообщает пресс-служба СКР.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКировская областьРоссияКирово-Чепецкий районИрина ВолкАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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