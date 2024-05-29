https://ria.ru/20240529/bz-1949138328.html

В Германии резко высказались о Зеленском после его слов о Байдене

В Германии резко высказались о Зеленском после его слов о Байдене - РИА Новости, 29.05.2024

В Германии резко высказались о Зеленском после его слов о Байдене

Отсутствие президента США Джо Байдена на мирном саммите в Швейцарии станет провалом для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:56

2024-05-29T14:56

2024-05-29T14:56

в мире

швейцария

сша

владимир зеленский

джо байден

украина

карин жан-пьер

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на мирном саммите в Швейцарии станет провалом для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера, заявила, что у США нет никакой конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии."Одно можно сказать с уверенностью: отсутствие Байдена – это дипломатический провал для политического руководства в Киеве. На сегодняшний день Зеленский даже не знает, кто появится на саммите из стран по ту сторону Атлантического океана", — говорится в материале.Как отметили журналисты, несмотря на отчаянную мольбу Зеленского, Байден, будучи самым важным союзником Киева, не примет участие в его саммите. Обозреватели добавили, что отсутствие председателя Китая Си Цзиньпина также будет ударом для украинского руководства.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.

https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html

https://ria.ru/20240529/advance-1949064665.html

швейцария

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, карин жан-пьер, политика