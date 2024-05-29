В Германии резко высказались о Зеленском после его слов о Байдене
Berliner Zeitung назвала отсутствие Байдена на мирном саммите провалом Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на мирном саммите в Швейцарии станет провалом для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера, заявила, что у США нет никакой конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии.
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"Одно можно сказать с уверенностью: отсутствие Байдена – это дипломатический провал для политического руководства в Киеве. На сегодняшний день Зеленский даже не знает, кто появится на саммите из стран по ту сторону Атлантического океана", — говорится в материале.
Как отметили журналисты, несмотря на отчаянную мольбу Зеленского, Байден, будучи самым важным союзником Киева, не примет участие в его саммите. Обозреватели добавили, что отсутствие председателя Китая Си Цзиньпина также будет ударом для украинского руководства.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.