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В Германии резко высказались о Зеленском после его слов о Байдене - РИА Новости, 29.05.2024
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14:56 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/bz-1949138328.html
В Германии резко высказались о Зеленском после его слов о Байдене
В Германии резко высказались о Зеленском после его слов о Байдене - РИА Новости, 29.05.2024
В Германии резко высказались о Зеленском после его слов о Байдене
Отсутствие президента США Джо Байдена на мирном саммите в Швейцарии станет провалом для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:56
2024-05-29T14:56
в мире
швейцария
сша
владимир зеленский
джо байден
украина
карин жан-пьер
политика
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на мирном саммите в Швейцарии станет провалом для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера, заявила, что у США нет никакой конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии."Одно можно сказать с уверенностью: отсутствие Байдена – это дипломатический провал для политического руководства в Киеве. На сегодняшний день Зеленский даже не знает, кто появится на саммите из стран по ту сторону Атлантического океана", — говорится в материале.Как отметили журналисты, несмотря на отчаянную мольбу Зеленского, Байден, будучи самым важным союзником Киева, не примет участие в его саммите. Обозреватели добавили, что отсутствие председателя Китая Си Цзиньпина также будет ударом для украинского руководства.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.
https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html
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в мире, швейцария, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, карин жан-пьер, политика
В мире, Швейцария, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Карин Жан-Пьер, Политика
В Германии резко высказались о Зеленском после его слов о Байдене

Berliner Zeitung назвала отсутствие Байдена на мирном саммите провалом Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на мирном саммите в Швейцарии станет провалом для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера, заявила, что у США нет никакой конкретики по вопросу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии.
«
"Одно можно сказать с уверенностью: отсутствие Байдена – это дипломатический провал для политического руководства в Киеве. На сегодняшний день Зеленский даже не знает, кто появится на саммите из стран по ту сторону Атлантического океана", — говорится в материале.
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Как отметили журналисты, несмотря на отчаянную мольбу Зеленского, Байден, будучи самым важным союзником Киева, не примет участие в его саммите. Обозреватели добавили, что отсутствие председателя Китая Си Цзиньпина также будет ударом для украинского руководства.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.
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В миреШвейцарияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаКарин Жан-ПьерПолитика
 
 
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