https://ria.ru/20240528/vaktsina-1948978152.html

Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной "Пентаксим"

Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной "Пентаксим" - РИА Новости, 28.05.2024

Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной "Пентаксим"

Остатки вакцины от коклюша "Пентаксим" на сегодняшний день в России составляют более 2,4 миллиона упаковок, в гражданский оборот с начала года было введено... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:41

2024-05-28T18:41

2024-05-28T18:47

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

вакцинация

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Остатки вакцины от коклюша "Пентаксим" на сегодняшний день в России составляют более 2,4 миллиона упаковок, в гражданский оборот с начала года было введено более 1,4 миллиона упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее "Медвестник" сообщил о максимальной заболеваемости в России коклюшем за 30 лет, при этом, по данным издания, в нескольких регионах наблюдаются перебои с самой распространенной коклюшной вакциной "Пентаксим". "По данным Росздравнадзора, с начала года в гражданский оборот введено более 1,4 миллиона упаковок вакцины "Пентаксим", что соответствует показателям предыдущих лет год к году. По данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день остатки вакцины составляют более 2,4 миллиона упаковок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/vaktsina-1915322558.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), вакцинация