https://ria.ru/20240528/vaktsina-1948978152.html
Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной "Пентаксим"
Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной "Пентаксим" - РИА Новости, 28.05.2024
Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной "Пентаксим"
Остатки вакцины от коклюша "Пентаксим" на сегодняшний день в России составляют более 2,4 миллиона упаковок, в гражданский оборот с начала года было введено... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:41
2024-05-28T18:41
2024-05-28T18:47
общество
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россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
вакцинация
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Остатки вакцины от коклюша "Пентаксим" на сегодняшний день в России составляют более 2,4 миллиона упаковок, в гражданский оборот с начала года было введено более 1,4 миллиона упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее "Медвестник" сообщил о максимальной заболеваемости в России коклюшем за 30 лет, при этом, по данным издания, в нескольких регионах наблюдаются перебои с самой распространенной коклюшной вакциной "Пентаксим". "По данным Росздравнадзора, с начала года в гражданский оборот введено более 1,4 миллиона упаковок вакцины "Пентаксим", что соответствует показателям предыдущих лет год к году. По данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день остатки вакцины составляют более 2,4 миллиона упаковок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231212/vaktsina-1915322558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), вакцинация
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Вакцинация
Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной "Пентаксим"
Росздравнадзор: остатки вакцины "Пентаксим" составляют более 2,4 млн упаковок
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Остатки вакцины от коклюша "Пентаксим" на сегодняшний день в России составляют более 2,4 миллиона упаковок, в гражданский оборот с начала года было введено более 1,4 миллиона упаковок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее "Медвестник" сообщил о максимальной заболеваемости в России коклюшем за 30 лет, при этом, по данным издания, в нескольких регионах наблюдаются перебои с самой распространенной коклюшной вакциной "Пентаксим".
"По данным Росздравнадзора, с начала года в гражданский оборот введено более 1,4 миллиона упаковок вакцины "Пентаксим", что соответствует показателям предыдущих лет год к году. По данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день остатки вакцины составляют более 2,4 миллиона упаковок", - говорится в сообщении.