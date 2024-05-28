Эксперты рассказали, где самые дешевые трехзвездочные отели
OneTwoTrip: самые дешевые трехзвездочные отели ждут россиян летом в Азии
Walking Street в Паттайе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российским туристам, которые ищут отели категории "три звезды", выгоднее всего отдыхать этим летом в Азии: самые бюджетные трехзвездочные гостиницы находятся во вьетнамском Нячанге и таиландских Паттайе и Бангкоке, говорится в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Оказалось, что летние каникулы выгоднее всего проводить в Азии. Так, самые бюджетные трехзвездочные гостиницы находятся в Нячанге - там можно найти жилье всего за 1,5 тысячи рублей в сутки. Почти столько же стоит отель в Паттайе (1,7 тысячи рублей) и Бангкоке (1,9 тысячи рублей). Для бюджетного отдыха подходит Хошимин (2,1 тысячи рублей), Дананг и Ханой (2,2 тысячи рублей), а на Пхукете найти жилье можно за 2,3 тысячи рублей", - рассказали аналитики.
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Эксперты отметили, что при бюджете до четырех тысяч рублей трехзвездочную гостиницу можно найти в Каире за три тысячи рублей, в Убуде на Бали за 3,1 тысячи рублей, Куала-Лумпуре (Малайзия) и Тбилиси за 3,3 тысячи рублей, в Гуанчжоу за 3,5 тысячи рублей, а вот в Алматы и Шарм-эш-Шейх стоимость одинакова - 3,6 тысячи рублей. Также дешевый номер можно в китайской Санье за 3,9 тысячи рублей за ночь.
Имея бюджет до пяти тысяч рублей в сутки, получится забронировать отель в Бишкеке, где цена номера выйдет в четыре тысячи рублей, в Шанхае - 4,1 тысячи рублей, в Дубае - 4,2 тысячи рублей и Касабланке - 4,3 тысячи рублей. В Астане и Белграде гостиничный номер будет стоить 4,4 тысячи рублей в сутки, а в Батуми и Ташкенте цена номера схожа - 4,5 тысячи рублей, добавили в OneTwoTrip.
Замыкают список бюджетных гостиниц до пяти тысяч Стамбул, где стоимость номера будет составлять 4,6 тысячи рублей, а также Доха (Катар) - 4,7 тысячи рублей и Чеджу (Южная Корея) - 4,9 тысячи рублей.
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