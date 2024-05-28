Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/minzdrav-1948958644.html
В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД
В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД - РИА Новости, 28.05.2024
В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД
Почти 55 тысяч человек с психическими расстройствами стоит на сегодняшний день на активном диспансерном наблюдении в России, это те лица, у которых имеется риск РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:22
2024-05-28T17:22
общество
россия
госдума рф
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3fa37538963951a1de137f1e6f84a2dc.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Почти 55 тысяч человек с психическими расстройствами стоит на сегодняшний день на активном диспансерном наблюдении в России, это те лица, у которых имеется риск совершения социально опасных действий, при этом по данным статистики, 72,6% из них уже совершали общественно опасные действия в течение жизни, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о людях, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий. В документах к законопроекту уточняется, что речь идет о лицах, страдающих психическими расстройствами, больных алкоголизмом и (или) наркоманией. "Сегодня порядка 54,5 тысяч лиц состоит на активном диспансерном наблюдении. То есть это те лица, которые не просто стоят на диспансерном наблюдении, а в отношении которых установлена группа активного диспансерного наблюдения и у которых имеется риск совершения социально опасных действий", - сказала Котова на пленарном заседании в Госдуме. По данным статистики, как отметила Котова, из числа пациентов, которые стоят на таком диспансерном наблюдении, 72,6% совершали общественно опасные действия в течение жизни.
https://ria.ru/20240503/vsu-1943666885.html
https://ria.ru/20240201/psikhbolnitsa-1924752222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_550468bd557bff971d4ea7667b22f11f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД

Минздрав: 55,4 тыс. людей стоит на активном диспансерном наблюдении в ПНД

© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Fotolia / mangostock
Пациент на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Почти 55 тысяч человек с психическими расстройствами стоит на сегодняшний день на активном диспансерном наблюдении в России, это те лица, у которых имеется риск совершения социально опасных действий, при этом по данным статистики, 72,6% из них уже совершали общественно опасные действия в течение жизни, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о людях, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий. В документах к законопроекту уточняется, что речь идет о лицах, страдающих психическими расстройствами, больных алкоголизмом и (или) наркоманией.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
На Украине признали отдельные категории психически больных годными к службе
3 мая, 13:07
"Сегодня порядка 54,5 тысяч лиц состоит на активном диспансерном наблюдении. То есть это те лица, которые не просто стоят на диспансерном наблюдении, а в отношении которых установлена группа активного диспансерного наблюдения и у которых имеется риск совершения социально опасных действий", - сказала Котова на пленарном заседании в Госдуме.
По данным статистики, как отметила Котова, из числа пациентов, которые стоят на таком диспансерном наблюдении, 72,6% совершали общественно опасные действия в течение жизни.
Вход в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Центр Сербского разъяснил правила ограничения прав пациентов психбольниц
1 февраля, 11:14
 
ОбществоРоссияГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала