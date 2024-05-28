https://ria.ru/20240528/minzdrav-1948958644.html

В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД

В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД - РИА Новости, 28.05.2024

В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД

Почти 55 тысяч человек с психическими расстройствами стоит на сегодняшний день на активном диспансерном наблюдении в России, это те лица, у которых имеется риск РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:22

2024-05-28T17:22

2024-05-28T17:22

общество

россия

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здоровье - общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Почти 55 тысяч человек с психическими расстройствами стоит на сегодняшний день на активном диспансерном наблюдении в России, это те лица, у которых имеется риск совершения социально опасных действий, при этом по данным статистики, 72,6% из них уже совершали общественно опасные действия в течение жизни, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о людях, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий. В документах к законопроекту уточняется, что речь идет о лицах, страдающих психическими расстройствами, больных алкоголизмом и (или) наркоманией. "Сегодня порядка 54,5 тысяч лиц состоит на активном диспансерном наблюдении. То есть это те лица, которые не просто стоят на диспансерном наблюдении, а в отношении которых установлена группа активного диспансерного наблюдения и у которых имеется риск совершения социально опасных действий", - сказала Котова на пленарном заседании в Госдуме. По данным статистики, как отметила Котова, из числа пациентов, которые стоят на таком диспансерном наблюдении, 72,6% совершали общественно опасные действия в течение жизни.

https://ria.ru/20240503/vsu-1943666885.html

https://ria.ru/20240201/psikhbolnitsa-1924752222.html

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общество, россия, госдума рф, здоровье - общество