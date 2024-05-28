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В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД
В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД - РИА Новости, 28.05.2024
В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД
Почти 55 тысяч человек с психическими расстройствами стоит на сегодняшний день на активном диспансерном наблюдении в России, это те лица, у которых имеется риск РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:22
2024-05-28T17:22
2024-05-28T17:22
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Почти 55 тысяч человек с психическими расстройствами стоит на сегодняшний день на активном диспансерном наблюдении в России, это те лица, у которых имеется риск совершения социально опасных действий, при этом по данным статистики, 72,6% из них уже совершали общественно опасные действия в течение жизни, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о людях, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий. В документах к законопроекту уточняется, что речь идет о лицах, страдающих психическими расстройствами, больных алкоголизмом и (или) наркоманией. "Сегодня порядка 54,5 тысяч лиц состоит на активном диспансерном наблюдении. То есть это те лица, которые не просто стоят на диспансерном наблюдении, а в отношении которых установлена группа активного диспансерного наблюдения и у которых имеется риск совершения социально опасных действий", - сказала Котова на пленарном заседании в Госдуме. По данным статистики, как отметила Котова, из числа пациентов, которые стоят на таком диспансерном наблюдении, 72,6% совершали общественно опасные действия в течение жизни.
https://ria.ru/20240503/vsu-1943666885.html
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общество, россия, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали, сколько человек стоят на активном наблюдении в ПНД
Минздрав: 55,4 тыс. людей стоит на активном диспансерном наблюдении в ПНД
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Почти 55 тысяч человек с психическими расстройствами стоит на сегодняшний день на активном диспансерном наблюдении в России, это те лица, у которых имеется риск совершения социально опасных действий, при этом по данным статистики, 72,6% из них уже совершали общественно опасные действия в течение жизни, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.
Во вторник Госдума
на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии медицинских организаций и органов внутренних дел по обмену информацией о людях, находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий. В документах к законопроекту уточняется, что речь идет о лицах, страдающих психическими расстройствами, больных алкоголизмом и (или) наркоманией.
"Сегодня порядка 54,5 тысяч лиц состоит на активном диспансерном наблюдении. То есть это те лица, которые не просто стоят на диспансерном наблюдении, а в отношении которых установлена группа активного диспансерного наблюдения и у которых имеется риск совершения социально опасных действий", - сказала Котова на пленарном заседании в Госдуме.
По данным статистики, как отметила Котова, из числа пациентов, которые стоят на таком диспансерном наблюдении, 72,6% совершали общественно опасные действия в течение жизни.