Ринкевичс не видит причин запрещать Украине наносить удары по России
Глава Латвии: нет причин препятствовать Украине бить по России оружием Запада
Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в интервью телеканалу CNN, что не видит причин препятствовать Киеву в нанесении ударов по территории России западным оружием.
В РФ, комментируя подобные высказывания на Западе, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой, Россия будет зеркально отвечать на такие призывы западных политиков.
"То, что мы видим, на самом деле, является следствием нашей неспособности обеспечить Украину вооружением и введения ограничений на использование этого оружия для нанесения ударов по военным целям в России. Мы не говорим о городах или мирных гражданах, речь идет о законных военных целях", - заявил латвийский лидер.
Комментируя слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о праве Киева бить по РФ оружием Запада, Ринкевичс подчеркнул, что разделяет его точку зрения.
"Я абсолютно согласен с генсеком НАТО. Я думаю, что он прав. Это довольно важный момент, и мне кажется, нет никакой рациональной, прагматичной причины не позволить Украине использовать это вооружение против России самым эффективным образом", - заявил глава латвийского государства.
Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения".
Как заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, Столтенберг превысил свои полномочия, высказавшись в поддержку права Украины бить по территории России западным оружием. Столтенберга, сделавшего такое заявление насчет ударов по территории РФ, "уже осадили сами члены НАТО", отметил Лавров.
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО ранее отметил, что Украина должна использовать западное оружие внутри страны.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Россия будет зеркально отвечать на подобные призывы западных политиков, заявил ранее первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.