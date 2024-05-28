https://ria.ru/20240528/kovid-1948837896.html

В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2024

В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 3,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:03

2024-05-28T11:03

2024-05-28T11:03

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 3,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1748 человек с коронавирусом, что на 29,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 19 субъектах России, в том числе в 7 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 12 876 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю с 20 по 26 мая 48 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240524/voz-1948161838.html

https://radiosputnik.ru/20240522/covid-19-1947627232.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19