https://ria.ru/20240528/kovid-1948837896.html
В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19
В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2024
В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 3,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:03
2024-05-28T11:03
2024-05-28T11:03
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 3,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1748 человек с коронавирусом, что на 29,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 19 субъектах России, в том числе в 7 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 12 876 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю с 20 по 26 мая 48 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240524/voz-1948161838.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 3,1%
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 3,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1748 человек с коронавирусом, что на 29,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 19 субъектах России, в том числе в 7 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 12 876 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю с 20 по 26 мая 48 человек, уточнили в оперштабе.