https://ria.ru/20240528/chad-1948995355.html

Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении пленных

Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении пленных - РИА Новости, 28.05.2024

Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении пленных

Министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была для Африки надежным партнером, а Франция, Великобритания и США только получали выгоду, заявили во вторник в РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:05

2024-05-28T20:05

2024-05-28T20:05

здоровье - общество

россия

чад

франция

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была для Африки надежным партнером, а Франция, Великобритания и США только получали выгоду, заявили во вторник в Минобороны России. Российские военнослужащие совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военных Чада, захваченных в плен исламскими боевиками. Пленные провели девять месяцев в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам. После успешной операции все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь. Затем освобожденных под контролем и в сопровождении российских военнослужащих эвакуировали на родину. "По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличии от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду", - говорится в сообщении. В МО РФ напомнили, что в январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов Российской Федерации и Республики Чад, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.

https://ria.ru/20240124/putin-1923202828.html

россия

чад

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, чад, франция