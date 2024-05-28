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Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении пленных - РИА Новости, 28.05.2024
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20:05 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/chad-1948995355.html
Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении пленных
Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении пленных - РИА Новости, 28.05.2024
Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении пленных
Министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была для Африки надежным партнером, а Франция, Великобритания и США только получали выгоду, заявили во вторник в РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:05
2024-05-28T20:05
здоровье - общество
россия
чад
франция
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была для Африки надежным партнером, а Франция, Великобритания и США только получали выгоду, заявили во вторник в Минобороны России. Российские военнослужащие совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военных Чада, захваченных в плен исламскими боевиками. Пленные провели девять месяцев в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам. После успешной операции все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь. Затем освобожденных под контролем и в сопровождении российских военнослужащих эвакуировали на родину. "По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличии от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду", - говорится в сообщении. В МО РФ напомнили, что в январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов Российской Федерации и Республики Чад, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.
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здоровье - общество, россия, чад, франция
Здоровье - Общество, Россия, Чад, Франция
Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении пленных

В Чаде назвали Россию надежным партнером в отличие от Франции, Британии и США

© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада
Флаг Чада - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была для Африки надежным партнером, а Франция, Великобритания и США только получали выгоду, заявили во вторник в Минобороны России.
Российские военнослужащие совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военных Чада, захваченных в плен исламскими боевиками. Пленные провели девять месяцев в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам. После успешной операции все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь. Затем освобожденных под контролем и в сопровождении российских военнослужащих эвакуировали на родину.
«
"По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличии от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду", - говорится в сообщении.
В МО РФ напомнили, что в январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов Российской Федерации и Республики Чад, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.
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