Глава Минобороны Чада поблагодарил Россию за помощь в освобождении пленных
В Чаде назвали Россию надежным партнером в отличие от Франции, Британии и США
© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была для Африки надежным партнером, а Франция, Великобритания и США только получали выгоду, заявили во вторник в Минобороны России.
Российские военнослужащие совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военных Чада, захваченных в плен исламскими боевиками. Пленные провели девять месяцев в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам. После успешной операции все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где российские медики оказали им необходимую помощь. Затем освобожденных под контролем и в сопровождении российских военнослужащих эвакуировали на родину.
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"По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличии от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду", - говорится в сообщении.
В МО РФ напомнили, что в январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов Российской Федерации и Республики Чад, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.