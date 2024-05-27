https://ria.ru/20240527/udar-1948556733.html

Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России

Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России - РИА Новости, 27.05.2024

Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием может привести к мировой войне, написал... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:55

2024-05-27T10:55

2024-05-27T10:55

в мире

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нато

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием может привести к мировой войне, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Это (масштабная эскалация. — Прим. ред.) уже происходит", — предупредил он.Дотком отметил, что подобными заявлениями НАТО ставит под угрозу жизни людей, проживающих в странах — членах организации. По его мнению, прокси-конфликт США имеет все шансы перерасти в крупномасштабное военное столкновение.Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram-канале, комментируя слова генсека НАТО, заявил, что Россия будет зеркально отвечать на призывы западных политиков разрешить Украине бомбить российские территории.

https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html

https://ria.ru/20240526/ukraina-1948477043.html

украина

сша

россия

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