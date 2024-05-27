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Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России
Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России - РИА Новости, 27.05.2024
Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России
Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием может привести к мировой войне, написал... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:55
2024-05-27T10:55
2024-05-27T10:55
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием может привести к мировой войне, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Это (масштабная эскалация. — Прим. ред.) уже происходит", — предупредил он.Дотком отметил, что подобными заявлениями НАТО ставит под угрозу жизни людей, проживающих в странах — членах организации. По его мнению, прокси-конфликт США имеет все шансы перерасти в крупномасштабное военное столкновение.Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram-канале, комментируя слова генсека НАТО, заявил, что Россия будет зеркально отвечать на призывы западных политиков разрешить Украине бомбить российские территории.
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Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России
Дотком: призыв Столтенберга наносить удары по России приведет к мировой войне