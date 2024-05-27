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Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России - РИА Новости, 27.05.2024
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10:55 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/udar-1948556733.html
Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России
Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России - РИА Новости, 27.05.2024
Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России
Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием может привести к мировой войне, написал... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:55
2024-05-27T10:55
в мире
украина
сша
россия
йенс столтенберг
виктор бондарев
нато
megaupload
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием может привести к мировой войне, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Это (масштабная эскалация. — Прим. ред.) уже происходит", — предупредил он.Дотком отметил, что подобными заявлениями НАТО ставит под угрозу жизни людей, проживающих в странах — членах организации. По его мнению, прокси-конфликт США имеет все шансы перерасти в крупномасштабное военное столкновение.Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram-канале, комментируя слова генсека НАТО, заявил, что Россия будет зеркально отвечать на призывы западных политиков разрешить Украине бомбить российские территории.
https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html
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в мире, украина, сша, россия, йенс столтенберг, виктор бондарев, нато, megaupload, совет федерации рф
В мире, Украина, США, Россия, Йенс Столтенберг, Виктор Бондарев, НАТО, Megaupload, Совет Федерации РФ
Это происходит. В ФРГ жестко ответили на призыв Столтенберга бить по России

Дотком: призыв Столтенберга наносить удары по России приведет к мировой войне

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять с Украины ограничения на удары по российской территории западным оружием может привести к мировой войне, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Это (масштабная эскалация. — Прим. ред.) уже происходит", — предупредил он.
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"Прямо сейчас": в Британии сделали неожиданное заявление о России
10:00
Дотком отметил, что подобными заявлениями НАТО ставит под угрозу жизни людей, проживающих в странах — членах организации. По его мнению, прокси-конфликт США имеет все шансы перерасти в крупномасштабное военное столкновение.
Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram-канале, комментируя слова генсека НАТО, заявил, что Россия будет зеркально отвечать на призывы западных политиков разрешить Украине бомбить российские территории.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ
Вчера, 18:40
 
В миреУкраинаСШАРоссияЙенс СтолтенбергВиктор БондаревНАТОMegauploadСовет Федерации РФ
 
 
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