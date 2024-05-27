https://ria.ru/20240527/rak-1948661063.html
В Британии число случаев рака кожи достигнет рекордных значений
В Британии число случаев рака кожи достигнет рекордных значений - РИА Новости, 27.05.2024
В Британии число случаев рака кожи достигнет рекордных значений
Число случаев заболевания раком кожи в Великобритании достигнет, по прогнозам исследователей, рекордных значений в 2024 году, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:09
2024-05-27T15:09
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Число случаев заболевания раком кожи в Великобритании достигнет, по прогнозам исследователей, рекордных значений в 2024 году, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте благотворительной организации по изучению онкологических заболеваний Cancer Research UK. "Новый анализ показывает, что темпы (роста числа случаев – ред.) меланомы выросли почти на треть за последнее десятилетие… Исследователи прогнозируют, что в этом году в Великобритании будут зарегистрированы рекордные 20 800 случаев", - сказано в документе. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных категориях, однако наибольший прирост (57% за последние 10 лет) отмечен среди пожилых старше 80 лет, сообщает Cancer Research UK. По данным организации, причинами такой статистики является меньшая осведомленность людей старшего возраста о связи ультрафиолетового изучения и рака кожи в прошлом, а также старение населения Британии. В связи с этим Cancer Research UK призывает людей находиться летом в тени, использовать солнцезащитный крем с SPF-фактором не менее 30 и прикрывать одеждой открытые участки тела. Вместе с этим отмечается, что смертность от меланомы продолжает снижаться благодаря улучшениям в области ранней диагностики и лечения. Выживаемость при раке кожи увеличилась вдвое за 50 лет, сказано в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240320/nauka-1933939318.html
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великобритания, в мире, здоровье - общество
Великобритания, В мире, Здоровье - Общество
В Британии число случаев рака кожи достигнет рекордных значений
В Британии число случаев рака кожи достигнет рекордных значений в 2024 году
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости.
Число случаев заболевания раком кожи в Великобритании достигнет, по прогнозам исследователей, рекордных значений в 2024 году, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте
благотворительной организации по изучению онкологических заболеваний Cancer Research UK.
«
"Новый анализ показывает, что темпы (роста числа случаев – ред.) меланомы выросли почти на треть за последнее десятилетие… Исследователи прогнозируют, что в этом году в Великобритании будут зарегистрированы рекордные 20 800 случаев", - сказано в документе.
Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных категориях, однако наибольший прирост (57% за последние 10 лет) отмечен среди пожилых старше 80 лет, сообщает Cancer Research UK.
По данным организации, причинами такой статистики является меньшая осведомленность людей старшего возраста о связи ультрафиолетового изучения и рака кожи в прошлом, а также старение населения Британии.
В связи с этим Cancer Research UK призывает людей находиться летом в тени, использовать солнцезащитный крем с SPF-фактором не менее 30 и прикрывать одеждой открытые участки тела.
Вместе с этим отмечается, что смертность от меланомы продолжает снижаться благодаря улучшениям в области ранней диагностики и лечения. Выживаемость при раке кожи увеличилась вдвое за 50 лет, сказано в пресс-релизе.