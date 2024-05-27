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Правительство ответило на вопрос о запрете на ношение религиозной одежды
Правительство ответило на вопрос о запрете на ношение религиозной одежды - РИА Новости, 27.05.2024
Правительство ответило на вопрос о запрете на ношение религиозной одежды
Введение в законодательство РФ ограничений на ношение религиозной одежды может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания, говорится в РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:28
2024-05-27T20:28
2024-05-27T20:28
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Введение в законодательство РФ ограничений на ношение религиозной одежды может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы РФ, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона № 125-ФЗ предусмотрено, что установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается. В связи с этим введение в законодательство Российской Федерации ограничений на ношение религиозной одежды может являться нарушением прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания", - говорится в документе. Пунктом 2 статьи 16 Федерального закона № 125-ФЗ установлен перечень мест, в которых богослужения, другие религиозные обряды и церемонии совершаются беспрепятственно. К ним относятся: культовые помещения, здания и сооружения, а также земельные участки, на которых расположены такие здания и сооружения, принадлежащие религиозным организациям, места паломничества, кладбища и крематории, жилые помещения, уточняется в документе. В кабмине подчеркнули, что в иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии проводимые в общественных местах в условиях, которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, осуществляются в порядке, установленном федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
https://ria.ru/20240524/nikab-1948087723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество, россия
Религия, Госдума РФ, Общество, Россия
Правительство ответило на вопрос о запрете на ношение религиозной одежды
Правительство: запрет ношения религиозной одежды может нарушить права человека
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Введение в законодательство РФ ограничений на ношение религиозной одежды может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы РФ, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона № 125-ФЗ предусмотрено, что установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается. В связи с этим введение в законодательство Российской Федерации ограничений на ношение религиозной одежды может являться нарушением прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания", - говорится в документе.
Пунктом 2 статьи 16 Федерального закона № 125-ФЗ установлен перечень мест, в которых богослужения, другие религиозные обряды и церемонии совершаются беспрепятственно. К ним относятся: культовые помещения, здания и сооружения, а также земельные участки, на которых расположены такие здания и сооружения, принадлежащие религиозным организациям, места паломничества, кладбища и крематории, жилые помещения, уточняется в документе.
В кабмине подчеркнули, что в иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии проводимые в общественных местах в условиях, которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, осуществляются в порядке, установленном федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".