Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника
Премьер Японии Кисида призвал Пхеньян отказаться от запуска спутника
© Фото : KCNAЗапуск северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником
© Фото : KCNA
Запуск северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником. Архивное фото
ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на первом за 4,5 года трехстороннем саммите с Южной Кореей и Китаем призвал Пхеньян отказаться от запуска спутника.
"Северная Корея снова предупредила о запуске спутника. Если она проведет запуск, это будет нарушением резолюций СБ ООН, мы решительно требуем прекратить пуск. Сегодня я хотел бы использовать шанс для укрепления взаимопонимания трех стран о мировой ситуации, прежде всего вокруг Северной Кореи, и для укрепления международного порядка", — сказал Кисида во вступительном слове в начале саммита.
Кроме того, он отметил необходимость сотрудничества трех стран.
"Три страны должны расширить сотрудничество в интересах региона и мирового сообщества. Для того чтобы привести мировое сообщество не к разделению и противостоянию, нам необходимо объединить мудрость (трех стран. — Прим. ред.). Сегодня сотрудничество Японии, Китая и Южной Кореи открывает новый старт. Я хочу провести глубокую дискуссию о том, как продвигать конкретное сотрудничество, соответствующее современной эпохе. Для будущих поколений я хотел бы, чтобы мы снова направили свет на сотрудничество трех стран и сделали его еще более ярким", — сказал Кисида.
Первый с декабря 2019 года трехсторонний саммит проходит в Сеуле. Трехсторонние переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, премьера Государственного совета КНР Ли Цяна и премьер-министра Японии Фумио Кисиды проходят в понедельник. В воскресенье состоялись двусторонние встречи участников.