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Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника - РИА Новости, 27.05.2024
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06:45 27.05.2024 (обновлено: 11:30 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/kndr-1948519596.html
Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника
Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника - РИА Новости, 27.05.2024
Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на первом за 4,5 года трехстороннем саммите с Южной Кореей и Китаем призвал Пхеньян отказаться от запуска спутника. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T06:45
2024-05-27T11:30
в мире
япония
южная корея
китай
фумио кисида
юн сок ель
ли цян
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ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на первом за 4,5 года трехстороннем саммите с Южной Кореей и Китаем призвал Пхеньян отказаться от запуска спутника. "Северная Корея снова предупредила о запуске спутника. Если она проведет запуск, это будет нарушением резолюций СБ ООН, мы решительно требуем прекратить пуск. Сегодня я хотел бы использовать шанс для укрепления взаимопонимания трех стран о мировой ситуации, прежде всего вокруг Северной Кореи, и для укрепления международного порядка", — сказал Кисида во вступительном слове в начале саммита. Кроме того, он отметил необходимость сотрудничества трех стран. "Три страны должны расширить сотрудничество в интересах региона и мирового сообщества. Для того чтобы привести мировое сообщество не к разделению и противостоянию, нам необходимо объединить мудрость (трех стран. — Прим. ред.). Сегодня сотрудничество Японии, Китая и Южной Кореи открывает новый старт. Я хочу провести глубокую дискуссию о том, как продвигать конкретное сотрудничество, соответствующее современной эпохе. Для будущих поколений я хотел бы, чтобы мы снова направили свет на сотрудничество трех стран и сделали его еще более ярким", — сказал Кисида. Первый с декабря 2019 года трехсторонний саммит проходит в Сеуле. Трехсторонние переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, премьера Государственного совета КНР Ли Цяна и премьер-министра Японии Фумио Кисиды проходят в понедельник. В воскресенье состоялись двусторонние встречи участников.
https://ria.ru/20240526/kndr-1948421706.html
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в мире, япония, южная корея, китай, фумио кисида, юн сок ель, ли цян, оон
В мире, Япония, Южная Корея, Китай, Фумио Кисида, Юн Сок Ель, Ли Цян, ООН
Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника

Премьер Японии Кисида призвал Пхеньян отказаться от запуска спутника

© Фото : KCNAЗапуск северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником
Запуск северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : KCNA
Запуск северокорейской ракеты-носителя с разведывательным спутником. Архивное фото
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ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на первом за 4,5 года трехстороннем саммите с Южной Кореей и Китаем призвал Пхеньян отказаться от запуска спутника.
"Северная Корея снова предупредила о запуске спутника. Если она проведет запуск, это будет нарушением резолюций СБ ООН, мы решительно требуем прекратить пуск. Сегодня я хотел бы использовать шанс для укрепления взаимопонимания трех стран о мировой ситуации, прежде всего вокруг Северной Кореи, и для укрепления международного порядка", — сказал Кисида во вступительном слове в начале саммита.
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Кроме того, он отметил необходимость сотрудничества трех стран.
"Три страны должны расширить сотрудничество в интересах региона и мирового сообщества. Для того чтобы привести мировое сообщество не к разделению и противостоянию, нам необходимо объединить мудрость (трех стран. — Прим. ред.). Сегодня сотрудничество Японии, Китая и Южной Кореи открывает новый старт. Я хочу провести глубокую дискуссию о том, как продвигать конкретное сотрудничество, соответствующее современной эпохе. Для будущих поколений я хотел бы, чтобы мы снова направили свет на сотрудничество трех стран и сделали его еще более ярким", — сказал Кисида.
Первый с декабря 2019 года трехсторонний саммит проходит в Сеуле. Трехсторонние переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, премьера Государственного совета КНР Ли Цяна и премьер-министра Японии Фумио Кисиды проходят в понедельник. В воскресенье состоялись двусторонние встречи участников.
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В миреЯпонияЮжная КореяКитайФумио КисидаЮн Сок ЕльЛи ЦянООН
 
 
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