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Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника

Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника - РИА Новости, 27.05.2024

Премьер Японии призвал КНДР отказаться от запуска спутника

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на первом за 4,5 года трехстороннем саммите с Южной Кореей и Китаем призвал Пхеньян отказаться от запуска спутника. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T06:45

2024-05-27T06:45

2024-05-27T11:30

в мире

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ли цян

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ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на первом за 4,5 года трехстороннем саммите с Южной Кореей и Китаем призвал Пхеньян отказаться от запуска спутника. "Северная Корея снова предупредила о запуске спутника. Если она проведет запуск, это будет нарушением резолюций СБ ООН, мы решительно требуем прекратить пуск. Сегодня я хотел бы использовать шанс для укрепления взаимопонимания трех стран о мировой ситуации, прежде всего вокруг Северной Кореи, и для укрепления международного порядка", — сказал Кисида во вступительном слове в начале саммита. Кроме того, он отметил необходимость сотрудничества трех стран. "Три страны должны расширить сотрудничество в интересах региона и мирового сообщества. Для того чтобы привести мировое сообщество не к разделению и противостоянию, нам необходимо объединить мудрость (трех стран. — Прим. ред.). Сегодня сотрудничество Японии, Китая и Южной Кореи открывает новый старт. Я хочу провести глубокую дискуссию о том, как продвигать конкретное сотрудничество, соответствующее современной эпохе. Для будущих поколений я хотел бы, чтобы мы снова направили свет на сотрудничество трех стран и сделали его еще более ярким", — сказал Кисида. Первый с декабря 2019 года трехсторонний саммит проходит в Сеуле. Трехсторонние переговоры президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, премьера Государственного совета КНР Ли Цяна и премьер-министра Японии Фумио Кисиды проходят в понедельник. В воскресенье состоялись двусторонние встречи участников.

https://ria.ru/20240526/kndr-1948421706.html

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в мире, япония, южная корея, китай, фумио кисида, юн сок ель, ли цян, оон