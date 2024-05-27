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Фонд Мельниченко будет поддерживать "сквозные" социальные проекты - РИА Новости, 27.05.2024
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11:21 27.05.2024 (обновлено: 12:41 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/fond-1948560259.html
Фонд Мельниченко будет поддерживать "сквозные" социальные проекты
Фонд Мельниченко будет поддерживать "сквозные" социальные проекты - РИА Новости, 27.05.2024
Фонд Мельниченко будет поддерживать "сквозные" социальные проекты
Шестьдесят авторов различных социальных инициатив из 14 российских регионов прошли обучение в ходе образовательной сессии по программе "Акселератор.ФМ", которая РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:21
2024-05-27T12:41
кемеровская область
андрей мельниченко
ленинск-кузнецкий
фонд андрея мельниченко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Шестьдесят авторов различных социальных инициатив из 14 российских регионов прошли обучение в ходе образовательной сессии по программе "Акселератор.ФМ", которая состоялась в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, сообщает организатор программы - Благотворительный фонд Андрея Мельниченко. Участники сессии, приехавшие из Новосибирской и Ленинградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Хакасии, Бурятии и регионов Дальнего Востока, - авторы социальных инициатив из малых городов и поселков по различным направлениям – от образовательных и культурных проектов до спортивных и инклюзивных. Руководители проектов получили квалифицированную оценку сильных и слабых сторон проектов, нашли потенциальных партнеров из других городов и смогли скорректировать планы с учетом новой информации. Лекции и тренинги вели приглашенные Фондом Мельниченко эксперты с опытом работы в благотворительности, специалисты по коммуникациям и социально-ориентированным практикам, организаторы деловых игр. "На сессии собрались руководители очень перспективных проектов в основном из малых городов. Мы видим, что для дальнейшего раскрытия их потенциала необходимо научиться выгодно “упаковывать” идею, находить способы для ее самоокупаемости, уметь тиражировать и масштабировать на другие регионы. По итогам сессии уже до конца года как минимум 6 проектов получат поддержку Фонда Мельниченко и будут запущены в “сквозном” режиме в нескольких регионах России", - приводятся в сообщении слова генерального директора фонда Татьяны Журавлевой. Она добавила, что Фонд Мельниченко будет расширять практику масштабирования местных социальных проектов. "В июне мы объявим новый большой грантовый конкурс – “Города.ФМ”. Он будет направлен на создание таких “сквозных” проектов, когда их участники могут объединяться друг с другом. Наши передовые социальные инициативы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово смогут делать что-то хорошее для наших малых городов", - пояснила Журавлева. Она отметила, что победители конкурса получат поддержку и смогут реализовать свои инициативы на межрегиональном и федеральном уровнях.
https://ria.ru/20240516/kuzbass-1946373227.html
кемеровская область
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кемеровская область, андрей мельниченко, ленинск-кузнецкий, фонд андрея мельниченко
Кемеровская область, Андрей Мельниченко, Ленинск-Кузнецкий, Фонд Андрея Мельниченко

Фонд Мельниченко будет поддерживать "сквозные" социальные проекты

© Фото : фонд МельниченкоФонд Мельниченко будет поддерживать "сквозные" социальные проекты
Фонд Мельниченко будет поддерживать сквозные социальные проекты - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : фонд Мельниченко
Фонд Мельниченко будет поддерживать "сквозные" социальные проекты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Шестьдесят авторов различных социальных инициатив из 14 российских регионов прошли обучение в ходе образовательной сессии по программе "Акселератор.ФМ", которая состоялась в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, сообщает организатор программы - Благотворительный фонд Андрея Мельниченко.
Участники сессии, приехавшие из Новосибирской и Ленинградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Хакасии, Бурятии и регионов Дальнего Востока, - авторы социальных инициатив из малых городов и поселков по различным направлениям – от образовательных и культурных проектов до спортивных и инклюзивных. Руководители проектов получили квалифицированную оценку сильных и слабых сторон проектов, нашли потенциальных партнеров из других городов и смогли скорректировать планы с учетом новой информации.
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Лекции и тренинги вели приглашенные Фондом Мельниченко эксперты с опытом работы в благотворительности, специалисты по коммуникациям и социально-ориентированным практикам, организаторы деловых игр.
"На сессии собрались руководители очень перспективных проектов в основном из малых городов. Мы видим, что для дальнейшего раскрытия их потенциала необходимо научиться выгодно “упаковывать” идею, находить способы для ее самоокупаемости, уметь тиражировать и масштабировать на другие регионы. По итогам сессии уже до конца года как минимум 6 проектов получат поддержку Фонда Мельниченко и будут запущены в “сквозном” режиме в нескольких регионах России", - приводятся в сообщении слова генерального директора фонда Татьяны Журавлевой.
Она добавила, что Фонд Мельниченко будет расширять практику масштабирования местных социальных проектов.
"В июне мы объявим новый большой грантовый конкурс – “Города.ФМ”. Он будет направлен на создание таких “сквозных” проектов, когда их участники могут объединяться друг с другом. Наши передовые социальные инициативы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово смогут делать что-то хорошее для наших малых городов", - пояснила Журавлева.
Она отметила, что победители конкурса получат поддержку и смогут реализовать свои инициативы на межрегиональном и федеральном уровнях.
 
Кемеровская областьАндрей МельниченкоЛенинск-КузнецкийФонд Андрея Мельниченко
 
 
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