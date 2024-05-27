https://ria.ru/20240527/festival-1948600656.html

Фестиваль "Шолоховская весна" прошел в Ростовской области

Фестиваль "Шолоховская весна" прошел в Ростовской области - РИА Новости, 27.05.2024

Фестиваль "Шолоховская весна" прошел в Ростовской области

Литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна", посвященный 119-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Шолохова, состоялся на его родине в станице... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:30

2024-05-27T12:30

2024-05-27T12:30

ростовская область

дон

михаил шолохов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости. Литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна", посвященный 119-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Шолохова, состоялся на его родине в станице Вешенской Ростовской области, сообщает правительство региона. В 39-й раз праздник собрал гостей и творческие коллективы из различных регионов России, в том числе Ростовской, Архангельской, Московской, Владимирской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Луганской и Донецкой народных республик, а также Абхазии. Всего в празднике приняли участие более 150 творческих коллективов и 240 мастеров декоративно-прикладного искусства. "Шолоховская весна" была, есть и будет одним из самых уникальных и живых событий Дона и России. Это поистине народный праздник, на который собираются все, кто увлечен творчеством Михаила Александровича, кто интересуется жизнью, бытом донского казачества", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он напомнил, что на этот раз фестиваль проходил в год, объявленный президентом России Годом семьи, а в художественном мире произведений Шолохова семья является опорой и защитой, где сохраняется главное - любовь и почитание родителей, культура и традиции. Гуськов выразил уверенность, что "Шолоховская весна" приобщит широкие круги населения к традиционным культурным ценностям, послужит сохранению памяти об истории Отечества. Праздничные мероприятия начались в станице Каргинской Боковского района, где состоялся детский литературно-фольклорный праздник "Детская "Шолоховская весна", а в станице Вешенской - районный фестиваль детского творчества "Шолоховские веснушки". В районном Дворце культуры прошел концерт коллектива VivaMuse Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Позже в Вешенской состоялось театрализованное представление казачьих куреней, работали площадка "Занимательный хуторок" и выставка-ярмарка "Город мастеров". Традиционный гала-концерт звучал на набережной Дона. Кроме того, гости праздника стали участниками фольклорно-этнографической программы "Мы – донские казаки" на территории конюшни и ипподрома музея-заповедника Шолохова "Тихий Дон".

https://ria.ru/20240517/obrazovanie-1946766362.html

https://ria.ru/20240523/otopitelnie-1947847311.html

дон

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дон, михаил шолохов