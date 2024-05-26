https://ria.ru/20240526/khram-1948470181.html

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2024

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:55

2024-05-26T17:55

2024-05-26T18:07

религия

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при содействии полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Березов Хмельницкой области, сообщил союз православных журналистов. "В селе Березов Хмельницкой области 26 мая агрессивная толпа сторонников ПЦУ захватила храм в честь Дмитрия Солунского. Штурм церкви проходил в течение часа при содействии полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза православных журналистов. По информации союза, полицейские оттеснили верующих УПЦ и обступили вход в храм, позволив сторонникам ПЦУ сломать дверь. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

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хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире