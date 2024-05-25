https://ria.ru/20240525/kiberataki-1948284515.html

В МИД рассказали о кибератаках на объекты критической инфраструктуры

В МИД рассказали о кибератаках на объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 25.05.2024

В МИД рассказали о кибератаках на объекты критической инфраструктуры

С начала СВО интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД, многократно возросла, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:22

2024-05-25T08:22

2024-05-25T10:02

технологии

россия

артур люкманов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. С начала СВО интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД, многократно возросла, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. "С начала специальной военной операции интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД России, многократно возросла. Практически ежедневно фиксируем акты вредоносного воздействия с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) со стороны хакерских группировок, использующих подсети зарубежных компаний", - рассказал он. По словам Люкманова, "наиболее распространенные инструменты – вредоносное программное обеспечение, фишинговые и DDoS-атаки на внешние сервисы (сайты, серверы, сетевое оборудование". "Сталкиваемся и с тщательно подготовленными многовекторными, комбинированными операциями", - добавил он. По словам дипломата, "несмотря на попытки нарушить устойчивое функционирование цифровых ресурсов министерства, все электронные диверсии своевременно выявляются и обезвреживаются". "Необходимые для этого инструменты постоянно совершенствуются, на плановой основе ведется переоснащение штатных средств защиты. Это, прежде всего, результат отлаженной многолетней работы отечественных компетентных государственных органов по выстраиванию эффективной системы национальной информационной безопасности", - заключил он. Читайте полный текст интервью Артура Люкманова >>

https://ria.ru/20240105/kiberbezopasnost-1919775001.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, артур люкманов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)