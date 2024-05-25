Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о кибератаках на объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 25.05.2024 (обновлено: 10:02 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/kiberataki-1948284515.html
В МИД рассказали о кибератаках на объекты критической инфраструктуры
В МИД рассказали о кибератаках на объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 25.05.2024
В МИД рассказали о кибератаках на объекты критической инфраструктуры
С начала СВО интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД, многократно возросла, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:22
2024-05-25T10:02
технологии
россия
артур люкманов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. С начала СВО интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД, многократно возросла, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. "С начала специальной военной операции интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД России, многократно возросла. Практически ежедневно фиксируем акты вредоносного воздействия с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) со стороны хакерских группировок, использующих подсети зарубежных компаний", - рассказал он. По словам Люкманова, "наиболее распространенные инструменты – вредоносное программное обеспечение, фишинговые и DDoS-атаки на внешние сервисы (сайты, серверы, сетевое оборудование". "Сталкиваемся и с тщательно подготовленными многовекторными, комбинированными операциями", - добавил он. По словам дипломата, "несмотря на попытки нарушить устойчивое функционирование цифровых ресурсов министерства, все электронные диверсии своевременно выявляются и обезвреживаются". "Необходимые для этого инструменты постоянно совершенствуются, на плановой основе ведется переоснащение штатных средств защиты. Это, прежде всего, результат отлаженной многолетней работы отечественных компетентных государственных органов по выстраиванию эффективной системы национальной информационной безопасности", - заключил он. Читайте полный текст интервью Артура Люкманова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240105/kiberbezopasnost-1919775001.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a56945cf8d026c591d7eed55b6375a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, артур люкманов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Технологии, Россия, Артур Люкманов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали о кибератаках на объекты критической инфраструктуры

Люкманов: хакеры используют подсети зарубежных компаний для кибератак на Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. С начала СВО интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД, многократно возросла, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
«
"С начала специальной военной операции интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД России, многократно возросла. Практически ежедневно фиксируем акты вредоносного воздействия с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) со стороны хакерских группировок, использующих подсети зарубежных компаний", - рассказал он.
По словам Люкманова, "наиболее распространенные инструменты – вредоносное программное обеспечение, фишинговые и DDoS-атаки на внешние сервисы (сайты, серверы, сетевое оборудование". "Сталкиваемся и с тщательно подготовленными многовекторными, комбинированными операциями", - добавил он.
По словам дипломата, "несмотря на попытки нарушить устойчивое функционирование цифровых ресурсов министерства, все электронные диверсии своевременно выявляются и обезвреживаются". "Необходимые для этого инструменты постоянно совершенствуются, на плановой основе ведется переоснащение штатных средств защиты. Это, прежде всего, результат отлаженной многолетней работы отечественных компетентных государственных органов по выстраиванию эффективной системы национальной информационной безопасности", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Артура Люкманова >>
Хакер - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В МИД рассказали о борьбе с вредоносным софтом
5 января, 08:31
 
ТехнологииРоссияАртур ЛюкмановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала