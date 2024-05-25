https://ria.ru/20240525/lyukmanov-1948182039.html

Артур Люкманов: США давно отрабатывают методы гибридной войны против России

Артур Люкманов: США давно отрабатывают методы гибридной войны против России - РИА Новости, 25.05.2024

Артур Люкманов: США давно отрабатывают методы гибридной войны против России

С начала специальной военной операции интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД России,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:00

2024-05-25T10:00

2024-05-25T10:00

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С начала специальной военной операции интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД России, многократно возросла. О том, как в министерстве борются с кибератаками, как противостоят отработке США методов гибридной войны против России, рассказал в интервью заместителю руководителя дипломатической редакции РИА Новости Кристине Луна-Родригес специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.— США с союзниками достаточно давно предпринимают действия по милитаризации информационного пространства. Чем опасны подобные действия, как Россия может им противостоять?— Действительно, западные страны во главе с Вашингтоном продолжают наращивать именно наступательные ИКТ-потенциалы для проведения компьютерных операций против своих геополитических оппонентов, то есть России, Китая и других самостоятельных государств. О таких планах – под предлогом сдерживания противников – говорится в актуальных редакциях американских доктринальных документов, включая Стратегию кибербезопасности Пентагона и Международную стратегию в киберпространстве. О намерении вести борьбу с "недемократическими режимами" с помощью цифровых средств регулярно заявляют представители администрации Джо Байдена.На деле Вашингтон уже давно отрабатывает методы гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной "IT-армии", осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов. Знаем и о командировании в Киев целых подразделений западных спецслужб и вооруженных сил. Не секрет, что альянс формирует целую сеть киберлабораторий по периметру российских границ в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии. Под эгидой Пентагона на системной основе проводятся киберучения (буквально на днях в США завершились учения Cyber Flag), в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сфере.Свои агрессивные установки Соединенные Штаты активно насаждают и на дипломатическом фронте. В ООН, Международном Комитете Красного Креста и других многосторонних форматах добиваются закрепления безоговорочной применимости международного гуманитарного права к информпространству. Хотят тем самым развязать себе руки: оправдать применение силы в отношении других государств под предлогом якобы реагирования на компьютерную атаку. С учетом того, как легко Вашингтон разбрасывается лживыми обвинениями на сей счет, упомянутый сценарий ведет к опасной эскалации. Подчеркну, что на любые враждебные действия против нас в сфере информбезопасности мы примем адекватные ответные меры.— В ООН действуют две предложенные Россией площадки по вопросам международной информационной безопасности (МИБ) – Рабочая группа открытого состава (РГОС) и Спецкомитет по разработке универсальной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Как вы оцениваете динамику и перспективы переговоров в рамках этих механизмов?— Переговоры на обеих площадках выходят на финишную прямую. Первым должен завершить свою деятельность Спецкомитет: проведение в Нью-Йорке заключительной сессии, на которой должна быть одобрена конвенция по противодействию информпреступности, запланировано на конец июля-начало августа. Скажу прямо: согласование итогового текста идет непросто. Западные государства, которые изначально были против учреждения Спецкомитета, сейчас откровенно саботируют создание эффективного международно-правового инструмента по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях. Они пытаются максимально сузить охват документа, цинично исключая из него противоправные деяния, которые уголовно наказуемы в их национальных законодательствах. При этом "размывают" текст документа за счет неоправданных перекосов в сторону прав человека. Впрочем, тем самым США и их европейские партнеры лишь еще больше сплачивают развивающиеся страны, заинтересованные в создании работающего механизма взаимодействия правоохранительных органов по широкому спектру преступлений в цифровой среде. Россия как инициатор создания Спецкомитета приложит все усилия, чтобы реализовать эту идею.Не менее важный вопрос, который определит вектор глобального переговорного процесса по МИБ, предстоит решить в РГОС. А именно – какой формат придет на смену нынешней Группе, завершающей свою деятельность в 2025 году? Россия при поддержке стран Глобального Юга выступает за сохранение РГОС, которая позволяет всем без исключения государствам принимать участие на равноправной основе в принятии решений. Считаем важным наделить будущий механизм мандатом на выработку – по аналогии со Спецкомитетом – универсального договора по военно-политическим аспектам информбезопасности.Кстати, в начале мая этого года была реализована согласованная в РГОС российская инициатива. Речь идет о запуске глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках. Данный механизм, созданный по инициативе России, представляет собой "службу единого окна", которая позволит компетентным ведомствам государств устанавливать и поддерживать прямые контакты на случай возникновения инцидентов в информпространстве. Это особенно актуально в условиях "мегафонной дипломатии" западных столиц, взявших за правило тиражировать лживые, бездоказательные обвинения в адрес нашей страны в совершении операций с использованием ИКТ.— Как продвигается взаимодействие в области информбезопасности с государствами СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки? Кто главный партнер Российской Федерации в этих регионах в вопросах информбезопасности?— Масштабы и интенсивность наших международных контактов по проблематике безопасности в цифровой сфере – лишнее свидетельство провала попыток Запада как-либо изолировать Россию. К примеру, тема МИБ обсуждалась в качестве центрального вопроса 23-25 апреля в Санкт-Петербурге на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в которой приняли участие делегаты 106 государств. Динамично развивается сотрудничество со странами СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Партнеры прежде всего ценят то, что мы выстраиваем взаимодействие на равноправной основе, уважаем интересы и учитываем потребности государств. Повышенный интерес коллеги проявляют к наработкам отечественных компаний, программам подготовки кадров российских вузов, налаживанию связей между центрами реагирования на компьютерные инциденты. Под эти и иные задачи заключены уже два десятка двусторонних межправсоглашений.Особо отмечу повышенное внимание к теме МИБ в рамках российского председательства в БРИКС. С учетом присоединения к объединению новых членов потенциал сотрудничества в рамках объединения существенно возрос. Как показали недавние консультации по вопросам безопасности ИКТ в этом формате, партнеры настроены на практическое взаимодействие в целях обеспечения цифрового суверенитета наших стран.— Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш уделяет повышенное внимание всестороннему продвижению цифровой повестки как условию для реализации целей устойчивого развития. Несколько лет назад он даже анонсировал разработку Глобального цифрового договора с участием всех заинтересованных сторон. Каково ваше видение данного процесса?— Россия принимает активное участие в работе над проектом Глобального цифрового договора (ГЦД), который, как вы верно отметили, является личной инициативой генсекретаря ООН. Сама идея такого документа – разработка добровольных принципов развития цифровой среды – заслуживает внимания. Однако к ее реализации много вопросов.Переговоры по тексту ГЦД (который появился только в апреле этого года) начались лишь спустя три года после анонса. Это при том, что Гутерреш планирует одобрить его на "Саммите будущего", до которого остается совсем немного времени. Очевидно, что такой серьезный документ согласовывать наспех нельзя. Тем более что его содержание в нынешнем виде не устраивает ни нас, ни большинство развивающихся стран. Главный изъян – попытка уравнять государства с неправительственными организациями в регулировании информационно-коммуникационного пространства. Видим в этом стремление закрепить доминирование западных IT-корпораций в ущерб интересам Глобального Юга.Со своей стороны настроены совместно с партнерами вычищать из ГЦД эти вредные "закладки". Будем отстаивать наши традиционные подходы: обеспечение равноправного участия странами в управлении Интернетом, ликвидации цифрового разрыва между развитыми и развивающимися государствами. При этом важно, чтобы рекомендации будущего ГЦД не дублировали ту работу, которая уже ведется профильными структурами ООН, включая Международный союз электросвязи и упомянутые Спецкомитет и РГОС.— Сегодня тема международной информбезопасности приобрела конкретное практическое звучание. Отечественная инфраструктура и госинституты стали мишенью регулярных кибератак извне. Как на практике в МИД России обстоят дела с обеспечением информационной безопасности?— С начала специальной военной операции интенсивность компьютерных атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД России, многократно возросла. Практически ежедневно фиксируем акты вредоносного воздействия с применением ИКТ со стороны хакерских группировок, использующих подсети зарубежных компаний. Наиболее распространенные инструменты – вредоносное программное обеспечение, фишинговые и DDoS-атаки на внешние сервисы (сайты, серверы, сетевое оборудование). Сталкиваемся и с тщательно подготовленными многовекторными, комбинированными операциями.Несмотря на попытки нарушить устойчивое функционирование цифровых ресурсов министерства, все электронные диверсии своевременно выявляются и обезвреживаются. Необходимые для этого инструменты постоянно совершенствуются, на плановой основе ведется переоснащение штатных средств защиты. Это, прежде всего, результат отлаженной многолетней работы отечественных компетентных государственных органов по выстраиванию эффективной системы национальной информационной безопасности.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944912320.html

https://ria.ru/20240416/voyna-1940415645.html

https://ria.ru/20240524/sng-1948042530.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, сша, артур люкманов