https://ria.ru/20240525/dachniki-1948273397.html

Врач рассказал, как правильно работать на огороде

Врач рассказал, как правильно работать на огороде - РИА Новости, 25.05.2024

Врач рассказал, как правильно работать на огороде

Дачникам, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз, а также долго сидеть на корточках, самое правильное – делать все... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T02:16

2024-05-25T02:16

2024-05-25T02:16

общество

москва

андрей тяжельников

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Дачникам, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз, а также долго сидеть на корточках, самое правильное – делать все работы на четвереньках, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Даже вполне здоровым людям нужно соблюдать некоторые правила при работе на огороде, чтобы, например, не потянуть спину, поднимая тяжести. Их нельзя поднимать с позиции наклона. Сначала надо присесть и только потом брать вес и поднимать. Начинать сезон надо с легких и непродолжительных работ в качестве разминки. Усложнять задачи и наращивать нагрузки следует постепенно, как в спорте", - рассказал Тяжельников. По его словам, особенно аккуратными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания, пожилым, у которых от непривычной нагрузки могут обостряться болезни. "Людям, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз... Также нельзя долго сидеть на корточках. Самое правильное – делать все работы на четвереньках, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все мышцы. Еще лучше приобрести специальные приспособления для дачников – табуреты, коврики, на которые можно опереться или присесть", - отметил врач.

https://ria.ru/20240518/kupanie-1946823705.html

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общество, москва, андрей тяжельников, здоровье - общество