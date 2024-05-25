https://ria.ru/20240525/dachniki-1948273397.html
Врач рассказал, как правильно работать на огороде
Врач рассказал, как правильно работать на огороде - РИА Новости, 25.05.2024
Врач рассказал, как правильно работать на огороде
Дачникам, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз, а также долго сидеть на корточках, самое правильное – делать все... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T02:16
2024-05-25T02:16
2024-05-25T02:16
общество
москва
андрей тяжельников
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934526488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0e5fd3edf92e668fd38fadc769ae5df.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Дачникам, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз, а также долго сидеть на корточках, самое правильное – делать все работы на четвереньках, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Даже вполне здоровым людям нужно соблюдать некоторые правила при работе на огороде, чтобы, например, не потянуть спину, поднимая тяжести. Их нельзя поднимать с позиции наклона. Сначала надо присесть и только потом брать вес и поднимать. Начинать сезон надо с легких и непродолжительных работ в качестве разминки. Усложнять задачи и наращивать нагрузки следует постепенно, как в спорте", - рассказал Тяжельников. По его словам, особенно аккуратными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания, пожилым, у которых от непривычной нагрузки могут обостряться болезни. "Людям, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз... Также нельзя долго сидеть на корточках. Самое правильное – делать все работы на четвереньках, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все мышцы. Еще лучше приобрести специальные приспособления для дачников – табуреты, коврики, на которые можно опереться или присесть", - отметил врач.
https://ria.ru/20240518/kupanie-1946823705.html
https://ria.ru/20240517/dacha-1946565883.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934526488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ca6f14ce9086c9440267e12c39b426e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, андрей тяжельников, здоровье - общество
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Здоровье - Общество
Врач рассказал, как правильно работать на огороде
Врач Тяжельников: склонным к повышению давления нельзя работать головой вниз
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Дачникам, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз, а также долго сидеть на корточках, самое правильное – делать все работы на четвереньках, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Даже вполне здоровым людям нужно соблюдать некоторые правила при работе на огороде, чтобы, например, не потянуть спину, поднимая тяжести. Их нельзя поднимать с позиции наклона. Сначала надо присесть и только потом брать вес и поднимать. Начинать сезон надо с легких и непродолжительных работ в качестве разминки. Усложнять задачи и наращивать нагрузки следует постепенно, как в спорте", - рассказал Тяжельников.
По его словам, особенно аккуратными нужно быть людям, имеющим хронические заболевания, пожилым, у которых от непривычной нагрузки могут обостряться болезни.
"Людям, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз... Также нельзя долго сидеть на корточках. Самое правильное – делать все работы на четвереньках, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все мышцы. Еще лучше приобрести специальные приспособления для дачников – табуреты, коврики, на которые можно опереться или присесть", - отметил врач.