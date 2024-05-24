https://ria.ru/20240524/poslednie_zvonki-1947964206.html

"Последние звонки" в школах России

"Последние звонки" в школах России - РИА Новости, 24.05.2024

"Последние звонки" в школах России

"Последний звонок" – большой общешкольный праздник, который адресован выпускникам, учителям и родителям. "Последние звонки" проходят, когда учеба уже... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T00:11

2024-05-24T00:11

2024-05-24T00:12

россия

ссср

школы

последний звонок

справки

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655972_0:74:3126:1832_1920x0_80_0_0_95335df9a5fd55ecafe9bafed06f2d23.jpg

"Последний звонок" – большой общешкольный праздник, который адресован выпускникам, учителям и родителям. "Последние звонки" проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались. Это время прощания со школой. Традиционно датой проведения последних звонков в России считается 25 мая. В 2024 году министерство просвещения России рекомендовало провести их 24-25 мая. История появления "последнего звонка" зародилась в послевоенные годы в Краснодаре по инициативе педагога-новатора Федора Брюховецкого (1915-1991). Под его руководством школа № 12 (ныне – лицей № 12 имени Антона Семеновича Макаренко) превратилась в место педагогического эксперимента, опытную площадку Научно-исследовательского института теории и истории педагогики Академии педагогических наук СССР (с 2015 года – в составе ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО"). В школе было введено ученическое самоуправление. Раз в год – в день рождения знаменитого советского педагога Антона Макаренко (1888-1939) – ученики становились учителями, завучами, директором школы и сами вели уроки. Педагог придавал особое значение тому, что объединяет ребят разных возрастов, учителей и родителей: это решение общей задачи, совместная работа, общие переживания.Так возник замысел проведения праздника для всей школы.25 мая 1948 года впервые "последний звонок" прозвенел сразу в двух советских школах – краснодарской № 12 и московской № 182 (ныне № 1388). Он задумывался как торжественное подведение итогов учебы. Этот день прошел в форме общешкольной линейки. Первоклассники вручали покидающим школу ребятам свои поделки, сделанные на уроках труда. В этот день выпускники также сажали деревья на территории школы.Вплоть до начала 1970-х годов традиция "последних звонков" не была обязательной. Лишь после 1971 года (точная дата неизвестна) Министерство образования СССР включило праздник в честь окончания школы в список официальных мероприятий. С тех пор его стали праздновать во всех школах, переработав концепцию и добавив новые традиции. Многое из того, что внедрил Брюховецкий впоследствии стало классикой советского образования, а что-то было унаследовано и современной российской школой. Отсюда берут начало праздники "Прощание с букварем" (первый класс) и "День знаний" (1 сентября).В последние годы "последний звонок" звучит не только для 11-классников, но и для девятиклассников, а также и для 4-х классов – перед переходом в среднюю школу.Школы сами определяют формат "последнего звонка".Непременная часть празднования – торжественная линейка с выступлениями гостей, директора и родителей, приветствием первоклассников и напутствием выпускников.По традиции девушки предпочитают школьные платья, популярна советская школьная форма с надетой через плечо красной лентой. Юноши, как правило, выбирают классический костюм. Выпускников поздравляют первоклассники. Это символизирует преемственность поколений. Маленькие школьники ведут своих старших товарищей на их последний урок.Зачастую танцуют школьный вальс, в небо выпускают воздушные шарики. Также в этот день в школах проходят концерты учеников, экскурсии, поездки на теплоходе и другие мероприятия. Завершает праздник первоклассница, звонящая в школьный колокольчик на плечах одного из выпускников. После этого вчерашних школьников ждут единый государственный экзамен (ЕГЭ) и выпускной бал. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ссср, школы, последний звонок, справки, социальный навигатор, сн_образование