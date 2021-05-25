Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/posledniy-1733817601.html
День прощания со школой: последний звонок в России
День прощания со школой: последний звонок в России - РИА Новости, 25.05.2021
День прощания со школой: последний звонок в России
Российские выпускники прощаются со школой, ее уроками и переменами, домашними заданиями и контрольными работами. Долгожданный и немного грустный день последнего РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:42
2021-05-25T17:42
последний звонок
москва
владивосток
севастополь
дивногорск
санкт-петербург
казань
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733787450_0:128:3283:1975_1920x0_80_0_0_318a62855ed0d4867e240672fb77158b.jpg
Российские выпускники прощаются со школой, ее уроками и переменами, домашними заданиями и контрольными работами. Долгожданный и немного грустный день последнего звонка — в фотоленте Ria.ru.
москва
владивосток
севастополь
дивногорск
санкт-петербург
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733787450_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_51b9dfb5023315eee7421504ddb746a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
последний звонок, москва, владивосток, севастополь, дивногорск, санкт-петербург, казань, школа, фото, фото

День прощания со школой: последний звонок в России

17:42 25.05.2021
 
Читать ria.ru в
Российские выпускники прощаются со школой, ее уроками и переменами, домашними заданиями и контрольными работами. Долгожданный и немного грустный день последнего звонка — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Последние звонки в эти дни звучат более чем для двух миллионов школьников по всей стране.

Выпускники средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина на смотровой площадке у Енисея в поселке Слизнево в Красноярском крае
1 из 17

Последние звонки в эти дни звучат более чем для двух миллионов школьников по всей стране.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Решение о формате проведения последних звонков в этом году принимают регионы, учитывая эпидемиологическую обстановку.

Выпускники средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина на набережной Енисея в Дивногорске
2 из 17

Решение о формате проведения последних звонков в этом году принимают регионы, учитывая эпидемиологическую обстановку.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

День последнего звонка — особенный для выпускников, их родителей и учителей.

Выпускники средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина на смотровой площадке у Енисея в поселке Слизнево в Красноярском крае
3 из 17

День последнего звонка — особенный для выпускников, их родителей и учителей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

Выпускницы во время последнего звонка в средней общеобразовательной школе №2 имени Юрия Гагарина в Дивногорске
4 из 17

Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.

Выпускники средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина на набережной Енисея в Дивногорске
5 из 17

Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В день последнего звонка традиционно устраивают мероприятия для выпускников и учителей.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) во время последнего звонка в Севастополе
6 из 17

В день последнего звонка традиционно устраивают мероприятия для выпускников и учителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошла торжественная линейка.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) во время последнего звонка в Севастополе
7 из 17

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошла торжественная линейка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в день последнего звонка.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) во время последнего звонка в Севастополе
8 из 17

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в день последнего звонка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выпускники станцевали для гостей прощальный вальс.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) во время последнего звонка в Севастополе
9 из 17

Выпускники станцевали для гостей прощальный вальс.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По традиции в этот день первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, демонстрируя символичность праздника.

Выпускник несет школьницу с колокольчиком во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
10 из 17

По традиции в этот день первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, демонстрируя символичность праздника.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Учительница с выпускниками во время последнего звонка во Владивостоке.

Учительница с выпускниками во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
11 из 17

Учительница с выпускниками во время последнего звонка во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На последний звонок школьники надевают парадную форму. Очень популярны у выпускниц платья с фартуком, какие носили их мамы в советское время.

Выпускники во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
12 из 17

На последний звонок школьники надевают парадную форму. Очень популярны у выпускниц платья с фартуком, какие носили их мамы в советское время.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

Последний звонок в средней школе № 376 Московского района в Санкт-Петербурге
13 из 17

Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка.

Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка в многопрофильной школе №181 в Казани
14 из 17

Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Театрализованное представление во время последнего звонка в московской школе № 1252 имени Сервантеса.

Театрализованное представление во время последнего звонка в школе № 1252 имени Сервантеса в Москве
15 из 17

Театрализованное представление во время последнего звонка в московской школе № 1252 имени Сервантеса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Дальше выпускников ждут новые заботы, но это будет только завтра.

Выпускники во время последнего звонка в школе № 1252 имени Сервантеса в Москве
16 из 17

Дальше выпускников ждут новые заботы, но это будет только завтра.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сегодня еще день, когда можно побыть обычными школьниками.

Выпускники во время последнего звонка в многопрофильной школе №181 в Казани
17 из 17

Сегодня еще день, когда можно побыть обычными школьниками.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
Последний звонокМоскваВладивостокСевастопольДивногорскСанкт-ПетербургКазаньШколаФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния