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День прощания со школой: последний звонок в России

День прощания со школой: последний звонок в России - РИА Новости, 25.05.2021

День прощания со школой: последний звонок в России

Российские выпускники прощаются со школой, ее уроками и переменами, домашними заданиями и контрольными работами. Долгожданный и немного грустный день последнего РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:42

2021-05-25T17:42

2021-05-25T17:42

последний звонок

москва

владивосток

севастополь

дивногорск

санкт-петербург

казань

школа

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Российские выпускники прощаются со школой, ее уроками и переменами, домашними заданиями и контрольными работами. Долгожданный и немного грустный день последнего звонка — в фотоленте Ria.ru.

москва

владивосток

севастополь

дивногорск

санкт-петербург

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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