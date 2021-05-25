День прощания со школой: последний звонок в России
Последние звонки в эти дни звучат более чем для двух миллионов школьников по всей стране.
Последние звонки в эти дни звучат более чем для двух миллионов школьников по всей стране.
Решение о формате проведения последних звонков в этом году принимают регионы, учитывая эпидемиологическую обстановку.
Решение о формате проведения последних звонков в этом году принимают регионы, учитывая эпидемиологическую обстановку.
День последнего звонка — особенный для выпускников, их родителей и учителей.
День последнего звонка — особенный для выпускников, их родителей и учителей.
Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.
Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.
Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.
Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.
В день последнего звонка традиционно устраивают мероприятия для выпускников и учителей.
В день последнего звонка традиционно устраивают мероприятия для выпускников и учителей.
В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошла торжественная линейка.
В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошла торжественная линейка.
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в день последнего звонка.
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в день последнего звонка.
Выпускники станцевали для гостей прощальный вальс.
Выпускники станцевали для гостей прощальный вальс.
По традиции в этот день первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, демонстрируя символичность праздника.
По традиции в этот день первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, демонстрируя символичность праздника.
Учительница с выпускниками во время последнего звонка во Владивостоке.
Учительница с выпускниками во время последнего звонка во Владивостоке.
На последний звонок школьники надевают парадную форму. Очень популярны у выпускниц платья с фартуком, какие носили их мамы в советское время.
На последний звонок школьники надевают парадную форму. Очень популярны у выпускниц платья с фартуком, какие носили их мамы в советское время.
Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка.
Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка.
Театрализованное представление во время последнего звонка в московской школе № 1252 имени Сервантеса.
Театрализованное представление во время последнего звонка в московской школе № 1252 имени Сервантеса.
Дальше выпускников ждут новые заботы, но это будет только завтра.
Дальше выпускников ждут новые заботы, но это будет только завтра.
Сегодня еще день, когда можно побыть обычными школьниками.
Сегодня еще день, когда можно побыть обычными школьниками.