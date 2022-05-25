Колокольчик, вальс и торжественная линейка: последние звонки в России
Последний звонок — большой праздник для выпускников, учителей и родителей.
Последний звонок — большой праздник для выпускников, учителей и родителей.
Завершается многолетний учебный марафон с его уроками и переменами, контрольными и домашними работами.
Завершается многолетний учебный марафон с его уроками и переменами, контрольными и домашними работами.
Сейчас можно быть беззаботными: учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
Сейчас можно быть беззаботными: учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
По традиции девушки надевают на последний звонок школьные платья. Особенно популярна у выпускниц "советская" форма.
По традиции девушки надевают на последний звонок школьные платья. Особенно популярна у выпускниц "советская" форма.
Минпросвещения в этом году рекомендовало российским школам проводить последние звонки очно.
Минпросвещения в этом году рекомендовало российским школам проводить последние звонки очно.
Министр Сергей Кравцов отметил, что завершение учебного года невозможно представить без празднования последнего звонка.
Министр Сергей Кравцов отметил, что завершение учебного года невозможно представить без празднования последнего звонка.
Танцевальная пара выступает на последнем звонке в Екатеринбурге.
Танцевальная пара выступает на последнем звонке в Екатеринбурге.
Школы сами определяют формат последнего звонка.
Непременная часть празднования — торжественная линейка с выступлениями гостей, директора и родителей, приветствием первоклассников и напутствием выпускников.
Непременная часть празднования — торжественная линейка с выступлениями гостей, директора и родителей, приветствием первоклассников и напутствием выпускников.
Курсанты Морской школы в Петербурге проносят флаги во время последнего звонка.
Курсанты Морской школы в Петербурге проносят флаги во время последнего звонка.
Во время празднования звонят в колокольчик, символически изображающий школьный звонок, которым начинаются и заканчиваются уроки.
Во время празднования звонят в колокольчик, символически изображающий школьный звонок, которым начинаются и заканчиваются уроки.
После официальной части гостей ждут праздничные концерты.
После официальной части гостей ждут праздничные концерты.