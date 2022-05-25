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Колокольчик, вальс и торжественная линейка: последние звонки в России - РИА Новости, 25.05.2022
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Колокольчик, вальс и торжественная линейка: последние звонки в России
Колокольчик, вальс и торжественная линейка: последние звонки в России - РИА Новости, 25.05.2022
Колокольчик, вальс и торжественная линейка: последние звонки в России
Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание со школой — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:23
2022-05-25T16:23
фото
школа
последний звонок
санкт-петербург
краснодарский край
москва
екатеринбург
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Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание со школой — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
краснодарский край
москва
екатеринбург
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фото, фото, школа, последний звонок, санкт-петербург, краснодарский край, москва, екатеринбург, владивосток
16:23 25.05.2022
 

Колокольчик, вальс и торжественная линейка: последние звонки в России

Читать ria.ru в
Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание со школой — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Последний звонок — большой праздник для выпускников, учителей и родителей.

Выпускники танцуют во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
1 из 12

Последний звонок — большой праздник для выпускников, учителей и родителей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Завершается многолетний учебный марафон с его уроками и переменами, контрольными и домашними работами.

Выпускники во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
2 из 12

Завершается многолетний учебный марафон с его уроками и переменами, контрольными и домашними работами.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Сейчас можно быть беззаботными: учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

Выпускники танцуют во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
3 из 12

Сейчас можно быть беззаботными: учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По традиции девушки надевают на последний звонок школьные платья. Особенно популярна у выпускниц "советская" форма.

Выпускница во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
4 из 12

По традиции девушки надевают на последний звонок школьные платья. Особенно популярна у выпускниц "советская" форма.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Минпросвещения в этом году рекомендовало российским школам проводить последние звонки очно.

Выпускник дарит цветы учителю во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
5 из 12

Минпросвещения в этом году рекомендовало российским школам проводить последние звонки очно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Министр Сергей Кравцов отметил, что завершение учебного года невозможно представить без празднования последнего звонка.

Выпускники фотографируются на последнем звонке в школе №1560 Лидер в Москве
6 из 12

Министр Сергей Кравцов отметил, что завершение учебного года невозможно представить без празднования последнего звонка.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Танцевальная пара выступает на последнем звонке в Екатеринбурге.

Танцевальная пара выступает на последнем звонке в гимназии №9 в Екатеринбурге
7 из 12

Танцевальная пара выступает на последнем звонке в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Школы сами определяют формат последнего звонка.

Выпускники во время последнего звонка в гимназии №9 в Екатеринбурге
8 из 12

Школы сами определяют формат последнего звонка.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Непременная часть празднования — торжественная линейка с выступлениями гостей, директора и родителей, приветствием первоклассников и напутствием выпускников.

Выпускники во время последнего звонка в ГБОУ Морская школа в Санкт-Петербурге
9 из 12

Непременная часть празднования — торжественная линейка с выступлениями гостей, директора и родителей, приветствием первоклассников и напутствием выпускников.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Курсанты Морской школы в Петербурге проносят флаги во время последнего звонка.

Курсанты проносят флаги во время последнего звонка в ГБОУ Морская школа в Санкт-Петербурге
10 из 12

Курсанты Морской школы в Петербурге проносят флаги во время последнего звонка.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Во время празднования звонят в колокольчик, символически изображающий школьный звонок, которым начинаются и заканчиваются уроки.

Кадет во время проведения торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку в Тимашевском казачьем корпусе в Краснодарском крае
11 из 12

Во время празднования звонят в колокольчик, символически изображающий школьный звонок, которым начинаются и заканчиваются уроки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

После официальной части гостей ждут праздничные концерты.

Последний звонок в Тимашевском казачьем корпусе в Краснодарском крае
12 из 12

После официальной части гостей ждут праздничные концерты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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