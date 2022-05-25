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Колокольчик, вальс и торжественная линейка: последние звонки в России

Колокольчик, вальс и торжественная линейка: последние звонки в России - РИА Новости, 25.05.2022

Колокольчик, вальс и торжественная линейка: последние звонки в России

Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание со школой — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:23

2022-05-25T16:23

2022-05-25T16:23

фото

школа

последний звонок

санкт-петербург

краснодарский край

москва

екатеринбург

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Для выпускников по всей стране звучат последние звонки. Прощание со школой — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

краснодарский край

москва

екатеринбург

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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