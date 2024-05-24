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На Валааме окажут помощь семьям участников СВО - РИА Новости, 24.05.2024
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Религия
 
16:54 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/pomosch-1948179492.html
На Валааме окажут помощь семьям участников СВО
На Валааме окажут помощь семьям участников СВО - РИА Новости, 24.05.2024
На Валааме окажут помощь семьям участников СВО
Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь примет группы семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них организуют размещение... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:54
2024-05-24T16:54
религия
санкт-петербург
ленинградская область
валаам
религия
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь примет группы семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них организуют размещение и питание, экскурсии, мастер–классы, окажут психологическую и духовную помощь, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков."Цель проекта – оказать семьям участников СВО духовную и душевную поддержку. Мы хотим предоставить им возможность получить душевное и духовное успокоение, помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре", - сказал Шишков.Он рассказал, что фонд "Свет Валаама" и Санкт-Петербургское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который помогает семьям участников СВО, ранее подписали соглашение о сотрудничестве и создали программу "Валаам. Остров Преображения"."Планируется, что с 30 мая по август 2024 года монастырь посетят три группы (заезд длится пять дней), каждая около 20 человек – это близкие участников СВО, взрослые и дети. Монастырь бесплатно организует для них размещение, питание и программу: они смогут посетить богослужения, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психологом, экскурсии, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии", - пояснил представитель фонда.Как рассказала РИА Новости руководитель "Комитета семей воинов Отечества на Неве" (Санкт-Петербургское отделение КСВО) Любовь Рубаник, группы для поездки формируются из семей "на сопровождении" питерского отделения КСВО. "Валаам - это огромная духовная поддержка. Мы выбрали семьи, которые находятся в сложной жизненной ситуации, тяжело это эмоционально переживают, у некоторых близкий погиб на СВО. Едет много детей. Я по образованию психолог, буду сопровождать группы, у меня семеро детей, шесть сыновей, четверо из них военнослужащие. Будет и еще один профессиональный психолог", - сказала Рубаник.По ее словам, в комитете давно хотели выехать на Валаам, "но не было финансовой возможности все это организовать". "Монастырь, фонд "Свет Валаама" сам искал и предложил принять такие семьи. Благодаря фонду это стало возможно", - заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240520/religiya-1947217005.html
https://ria.ru/20240518/svyaschenniki-1946760325.html
https://ria.ru/20240522/usynovlenie-1947690285.html
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санкт-петербург, ленинградская область, валаам, религия
Религия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Валаам, Религия
На Валааме окажут помощь семьям участников СВО

Семьи участников СВО получат духовную и психологическую помощь на Валааме

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь примет группы семей участников СВО из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для них организуют размещение и питание, экскурсии, мастер–классы, окажут психологическую и духовную помощь, рассказал РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
"Цель проекта – оказать семьям участников СВО духовную и душевную поддержку. Мы хотим предоставить им возможность получить душевное и духовное успокоение, помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в мероприятиях в Валаамском монастыре", - сказал Шишков.
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Он рассказал, что фонд "Свет Валаама" и Санкт-Петербургское отделение Комитета семей воинов Отечества (КСВО), который помогает семьям участников СВО, ранее подписали соглашение о сотрудничестве и создали программу "Валаам. Остров Преображения".
"Планируется, что с 30 мая по август 2024 года монастырь посетят три группы (заезд длится пять дней), каждая около 20 человек – это близкие участников СВО, взрослые и дети. Монастырь бесплатно организует для них размещение, питание и программу: они смогут посетить богослужения, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психологом, экскурсии, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии", - пояснил представитель фонда.
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Как рассказала РИА Новости руководитель "Комитета семей воинов Отечества на Неве" (Санкт-Петербургское отделение КСВО) Любовь Рубаник, группы для поездки формируются из семей "на сопровождении" питерского отделения КСВО. "Валаам - это огромная духовная поддержка. Мы выбрали семьи, которые находятся в сложной жизненной ситуации, тяжело это эмоционально переживают, у некоторых близкий погиб на СВО. Едет много детей. Я по образованию психолог, буду сопровождать группы, у меня семеро детей, шесть сыновей, четверо из них военнослужащие. Будет и еще один профессиональный психолог", - сказала Рубаник.
По ее словам, в комитете давно хотели выехать на Валаам, "но не было финансовой возможности все это организовать". "Монастырь, фонд "Свет Валаама" сам искал и предложил принять такие семьи. Благодаря фонду это стало возможно", - заключила собеседница агентства.
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