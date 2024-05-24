https://ria.ru/20240524/pmef-1948169690.html

Анапа планирует подписать соглашения о строительстве двух новых виноделен

Анапа планирует подписать соглашения о строительстве двух новых виноделен - РИА Новости, 24.05.2024

Анапа планирует подписать соглашения о строительстве двух новых виноделен

Анапа планирует подписать на ПМЭФ-2024 соглашения о строительстве двух новых виноделен, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:29

2024-05-24T16:29

2024-05-24T16:29

экономика

коммерческая недвижимость

анапа

санкт-петербург

пмэф-2024

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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Анапа планирует подписать на ПМЭФ-2024 соглашения о строительстве двух новых виноделен, сообщили в пресс-службе администрации города. "На Петербургский международный экономический форум мы везём, в том числе, два проекта по строительству новых виноделен. Это будут объекты агротуризма, которые смогут погрузить гостей курорта в культуру потребления вина", - передает пресс-служба администрации Анапы слова Швеца. Власти отмечают, что в рамках первого проекта предполагается закладка виноградников и производство эксклюзивных белых мускатных тихих и красных игристых вин. Второй проект – комплекс по выращиванию и переработке винограда, а также предоставлению услуг агротуризма в селе Варваровке. Он включит более 50 гектаров виноградников, винодельню, экскурсионно-дегустационный комплекс, добавляют власти. Кроме того, в новом генплане города закреплено порядка 30 тысяч гектар под виноградопригодные земли. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.

https://ria.ru/20240522/minfin-1947661587.html

https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html

https://ria.ru/20240426/roskachestvo-1942398469.html

анапа

санкт-петербург

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экономика, коммерческая недвижимость, анапа, санкт-петербург, пмэф-2024