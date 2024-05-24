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Анапа планирует подписать соглашения о строительстве двух новых виноделен - РИА Новости, 24.05.2024
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16:29 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/pmef-1948169690.html
Анапа планирует подписать соглашения о строительстве двух новых виноделен
Анапа планирует подписать соглашения о строительстве двух новых виноделен - РИА Новости, 24.05.2024
Анапа планирует подписать соглашения о строительстве двух новых виноделен
Анапа планирует подписать на ПМЭФ-2024 соглашения о строительстве двух новых виноделен, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:29
2024-05-24T16:29
экономика
коммерческая недвижимость
анапа
санкт-петербург
пмэф-2024
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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Анапа планирует подписать на ПМЭФ-2024 соглашения о строительстве двух новых виноделен, сообщили в пресс-службе администрации города. "На Петербургский международный экономический форум мы везём, в том числе, два проекта по строительству новых виноделен. Это будут объекты агротуризма, которые смогут погрузить гостей курорта в культуру потребления вина", - передает пресс-служба администрации Анапы слова Швеца. Власти отмечают, что в рамках первого проекта предполагается закладка виноградников и производство эксклюзивных белых мускатных тихих и красных игристых вин. Второй проект – комплекс по выращиванию и переработке винограда, а также предоставлению услуг агротуризма в селе Варваровке. Он включит более 50 гектаров виноградников, винодельню, экскурсионно-дегустационный комплекс, добавляют власти. Кроме того, в новом генплане города закреплено порядка 30 тысяч гектар под виноградопригодные земли. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.
https://ria.ru/20240522/minfin-1947661587.html
https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html
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анапа
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экономика, коммерческая недвижимость, анапа, санкт-петербург, пмэф-2024
Экономика, Коммерческая недвижимость, Анапа, Санкт-Петербург, ПМЭФ-2024
Анапа планирует подписать соглашения о строительстве двух новых виноделен

Анапа планирует подписать соглашения о строительстве двух виноделен на ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасное вино
Красное вино - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Красное вино. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Анапа планирует подписать на ПМЭФ-2024 соглашения о строительстве двух новых виноделен, сообщили в пресс-службе администрации города.
"На Петербургский международный экономический форум мы везём, в том числе, два проекта по строительству новых виноделен. Это будут объекты агротуризма, которые смогут погрузить гостей курорта в культуру потребления вина", - передает пресс-служба администрации Анапы слова Швеца.
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Власти отмечают, что в рамках первого проекта предполагается закладка виноградников и производство эксклюзивных белых мускатных тихих и красных игристых вин.
Второй проект – комплекс по выращиванию и переработке винограда, а также предоставлению услуг агротуризма в селе Варваровке. Он включит более 50 гектаров виноградников, винодельню, экскурсионно-дегустационный комплекс, добавляют власти.
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Кроме того, в новом генплане города закреплено порядка 30 тысяч гектар под виноградопригодные земли.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьАнапаСанкт-ПетербургПМЭФ-2024
 
 
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