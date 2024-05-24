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Акция "Горжусь учителем" охватила почти два миллиона пользователей соцсетей - РИА Новости, 24.05.2024
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13:06 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/obrazovanie-1948103202.html
Акция "Горжусь учителем" охватила почти два миллиона пользователей соцсетей
Акция "Горжусь учителем" охватила почти два миллиона пользователей соцсетей - РИА Новости, 24.05.2024
Акция "Горжусь учителем" охватила почти два миллиона пользователей соцсетей
К всероссийской онлайн-акции "Горжусь учителем", запущенной проектом "Навигаторы детства", присоединилось почти два миллиона пользователей соцсетей – школьники... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:06
2024-05-24T13:06
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. К всероссийской онлайн-акции "Горжусь учителем", запущенной проектом "Навигаторы детства", присоединилось почти два миллиона пользователей соцсетей – школьники и выпускники благодарят своих учителей и наставников за подаренные знания и поддержку, говорится в релизе организаторов проекта. Для участия в акции необходимо разместить на своей странице в социальных сетях пост с воспоминанием о школьной поре, словами благодарности своим наставникам в любом формате (фотографии, рисунки, видео, фото, стихи, проза), а также поставить хештег акции #горжусьучителем. "Акция "Горжусь учителем" охватила уже почти два миллиона пользователей социальных сетей. За несколько дней к ней присоединились школьники, выпускники, родители, общественные деятели и представители органов власти", - говорится в сообщении. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила, что спикер СФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей отметила зависимость настоящего и будущего страны от учителей. "Давайте вместе выразим слова благодарности и поддержки за их самоотверженный труд в воспитании и развитии будущего поколения, будущего России", - сказала Гумерова. Вице-спикер Совфеда Инна Святенко в своем Telegram-канале отметила, что "это очень добрая акция, которая проходит в Год семьи". "Ведь именно учителя становятся для многих из нас родными на долгие-долгие годы", - написала сенатор. Директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов заявил, что всероссийская акция "Горжусь учителем", реализуемая Минпросвещения РФ с участием советников директоров по воспитанию, – это "прекрасная возможность выразить благодарность тем людям, которые сопровождают нас на протяжении самого важного периода жизни — обучения в школе". "За школьные годы ребенок не только получает новые знания и навыки, но и становится личностью, формирует характер и определяет свой профессиональный путь. Именно поэтому труд педагога так важен и почетен. Сегодня мы хотим сказать спасибо нашим любимым учителям и советникам директоров по воспитанию через эту добрую и нужную акцию, участие в которой не требует обязательного статуса выпускника, ведь память о наших учителях и школьных годах остается с нами всю жизнь", — сказал Кудряшов.
https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900568953.html
https://ria.ru/20240517/obrazovanie-1946686742.html
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общество, россия, лилия гумерова, валентина матвиенко, инна святенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Лилия Гумерова, Валентина Матвиенко, Инна Святенко, Совет Федерации РФ
Акция "Горжусь учителем" охватила почти два миллиона пользователей соцсетей

К акции "Горжусь учителем" присоединились почти 2 млн пользователей соцсетей

© Конкурс "Навигаторы детства"Онлайн-акция "Горжусь учителем"
Онлайн-акция Горжусь учителем
© Конкурс "Навигаторы детства"
Онлайн-акция "Горжусь учителем"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. К всероссийской онлайн-акции "Горжусь учителем", запущенной проектом "Навигаторы детства", присоединилось почти два миллиона пользователей соцсетей – школьники и выпускники благодарят своих учителей и наставников за подаренные знания и поддержку, говорится в релизе организаторов проекта.
Для участия в акции необходимо разместить на своей странице в социальных сетях пост с воспоминанием о школьной поре, словами благодарности своим наставникам в любом формате (фотографии, рисунки, видео, фото, стихи, проза), а также поставить хештег акции #горжусьучителем.
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"Акция "Горжусь учителем" охватила уже почти два миллиона пользователей социальных сетей. За несколько дней к ней присоединились школьники, выпускники, родители, общественные деятели и представители органов власти", - говорится в сообщении.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила, что спикер СФ Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей отметила зависимость настоящего и будущего страны от учителей. "Давайте вместе выразим слова благодарности и поддержки за их самоотверженный труд в воспитании и развитии будущего поколения, будущего России", - сказала Гумерова.
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Вице-спикер Совфеда Инна Святенко в своем Telegram-канале отметила, что "это очень добрая акция, которая проходит в Год семьи". "Ведь именно учителя становятся для многих из нас родными на долгие-долгие годы", - написала сенатор.
Директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов заявил, что всероссийская акция "Горжусь учителем", реализуемая Минпросвещения РФ с участием советников директоров по воспитанию, – это "прекрасная возможность выразить благодарность тем людям, которые сопровождают нас на протяжении самого важного периода жизни — обучения в школе".
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"За школьные годы ребенок не только получает новые знания и навыки, но и становится личностью, формирует характер и определяет свой профессиональный путь. Именно поэтому труд педагога так важен и почетен. Сегодня мы хотим сказать спасибо нашим любимым учителям и советникам директоров по воспитанию через эту добрую и нужную акцию, участие в которой не требует обязательного статуса выпускника, ведь память о наших учителях и школьных годах остается с нами всю жизнь", — сказал Кудряшов.
 
ОбществоРоссияЛилия ГумероваВалентина МатвиенкоИнна СвятенкоСовет Федерации РФ
 
 
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