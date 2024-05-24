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На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори - РИА Новости, 24.05.2024
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20:40 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/kor-1948248310.html
На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори
На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори - РИА Новости, 24.05.2024
На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори
Вспышка кори зарегистрирована на севере Молдавии в Сынжерейском районе, там подтверждено 11 случаев заражения, сообщила пресс-служба Национального агентства... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:40
2024-05-24T20:40
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Вспышка кори зарегистрирована на севере Молдавии в Сынжерейском районе, там подтверждено 11 случаев заражения, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья. "В Сынжерейском районе зафиксирована вспышка кори, зарегистрировано 11 случаев заболевания детей, 10 из которых - из одной семьи. У детей в возрасте от 2 до 19 лет развилась лихорадка, конъюнктивит и сыпь. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства. Специалисты уточнили, что дети не были привиты, родители отказались от вакцинации по религиозным соображениям. По данным агентства, с начала этого года больше всего случаев заражения корью было диагностировано в Кишиневе. Всего в 2024 году было повреждено 66 случаев инфицирования корью.
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в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, Кишинев
На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори

На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори, подтверждено 11 случаев заражения

© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Depositphotos.com / katerynakon
Вирус кори. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Вспышка кори зарегистрирована на севере Молдавии в Сынжерейском районе, там подтверждено 11 случаев заражения, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья.
"В Сынжерейском районе зафиксирована вспышка кори, зарегистрировано 11 случаев заболевания детей, 10 из которых - из одной семьи. У детей в возрасте от 2 до 19 лет развилась лихорадка, конъюнктивит и сыпь. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.
Специалисты уточнили, что дети не были привиты, родители отказались от вакцинации по религиозным соображениям.
По данным агентства, с начала этого года больше всего случаев заражения корью было диагностировано в Кишиневе. Всего в 2024 году было повреждено 66 случаев инфицирования корью.
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