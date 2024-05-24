https://ria.ru/20240524/kor-1948248310.html

На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори

На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори - РИА Новости, 24.05.2024

На севере Молдавии зафиксировали вспышку кори

Вспышка кори зарегистрирована на севере Молдавии в Сынжерейском районе, там подтверждено 11 случаев заражения, сообщила пресс-служба Национального агентства... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:40

2024-05-24T20:40

2024-05-24T20:40

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КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Вспышка кори зарегистрирована на севере Молдавии в Сынжерейском районе, там подтверждено 11 случаев заражения, сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья. "В Сынжерейском районе зафиксирована вспышка кори, зарегистрировано 11 случаев заболевания детей, 10 из которых - из одной семьи. У детей в возрасте от 2 до 19 лет развилась лихорадка, конъюнктивит и сыпь. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей и получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства. Специалисты уточнили, что дети не были привиты, родители отказались от вакцинации по религиозным соображениям. По данным агентства, с начала этого года больше всего случаев заражения корью было диагностировано в Кишиневе. Всего в 2024 году было повреждено 66 случаев инфицирования корью.

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в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев