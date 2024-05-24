https://ria.ru/20240524/konkurs-1948231141.html

На форуме "Россия" запустят конкурс среди наставников "Быть, а не казаться"

На форуме "Россия" запустят конкурс среди наставников "Быть, а не казаться" - РИА Новости, 24.05.2024

На форуме "Россия" запустят конкурс среди наставников "Быть, а не казаться"

Конкурс среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться" запустят в День защиты детей 1 июня на международной выставке-форуме "Россия",... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:02

2024-05-24T19:02

2024-05-24T19:02

выставка-форум "россия"

общество

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Конкурс среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться" запустят в День защиты детей 1 июня на международной выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "На международной выставке-форуме "Россия" в рамках защиты флагманских проектов "Движения первых" планируется запуск всероссийского конкурса среди наставников "Быть, а не казаться". Конкурс станет главным событием в сфере патриотического воспитания в 2024 году", - говорится в сообщении. Как отметили в Росмолодежи, конкурс призван "распространить лучшие практики патриотического воспитания по всей стране, а также сформировать кадровый резерв сферы, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО". Участниками конкурса смогут стать члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники военно-патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, студенты профильных специальностей и педагоги. "Параллельно с соревновательными этапами будут проведены образовательные семинары от ведущих экспертов сферы военно-патриотического воспитания, педагогические кейсы, а также открытые занятия с молодежью. По итогам конкурса будут определены лучшие наставники России в сфере патриотического воспитания", - добавили в Федеральном агентстве по делам молодежи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, выставка-форум "россия"