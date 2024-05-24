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На форуме "Россия" запустят конкурс среди наставников "Быть, а не казаться" - РИА Новости, 24.05.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
19:02 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/konkurs-1948231141.html
На форуме "Россия" запустят конкурс среди наставников "Быть, а не казаться"
На форуме "Россия" запустят конкурс среди наставников "Быть, а не казаться" - РИА Новости, 24.05.2024
На форуме "Россия" запустят конкурс среди наставников "Быть, а не казаться"
Конкурс среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться" запустят в День защиты детей 1 июня на международной выставке-форуме "Россия",... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:02
2024-05-24T19:02
выставка-форум "россия"
общество
россия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Конкурс среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться" запустят в День защиты детей 1 июня на международной выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "На международной выставке-форуме "Россия" в рамках защиты флагманских проектов "Движения первых" планируется запуск всероссийского конкурса среди наставников "Быть, а не казаться". Конкурс станет главным событием в сфере патриотического воспитания в 2024 году", - говорится в сообщении. Как отметили в Росмолодежи, конкурс призван "распространить лучшие практики патриотического воспитания по всей стране, а также сформировать кадровый резерв сферы, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО". Участниками конкурса смогут стать члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники военно-патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, студенты профильных специальностей и педагоги. "Параллельно с соревновательными этапами будут проведены образовательные семинары от ведущих экспертов сферы военно-патриотического воспитания, педагогические кейсы, а также открытые занятия с молодежью. По итогам конкурса будут определены лучшие наставники России в сфере патриотического воспитания", - добавили в Федеральном агентстве по делам молодежи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Выставка-форум "Россия"
На форуме "Россия" запустят конкурс среди наставников "Быть, а не казаться"

На форуме "Россия" 1 июня запустят конкурс наставников "Быть, а не казаться"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВДНХ в Москве
ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Конкурс среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться" запустят в День защиты детей 1 июня на международной выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
"На международной выставке-форуме "Россия" в рамках защиты флагманских проектов "Движения первых" планируется запуск всероссийского конкурса среди наставников "Быть, а не казаться". Конкурс станет главным событием в сфере патриотического воспитания в 2024 году", - говорится в сообщении.
Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

Выставка Россия. Пленарная сессия Демографический форум Северо-Западного федерального округа

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

Выставка Россия. Второй этап презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона на Выставке Россия

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Как отметили в Росмолодежи, конкурс призван "распространить лучшие практики патриотического воспитания по всей стране, а также сформировать кадровый резерв сферы, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО".
Участниками конкурса смогут стать члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники военно-патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, студенты профильных специальностей и педагоги.
"Параллельно с соревновательными этапами будут проведены образовательные семинары от ведущих экспертов сферы военно-патриотического воспитания, педагогические кейсы, а также открытые занятия с молодежью. По итогам конкурса будут определены лучшие наставники России в сфере патриотического воспитания", - добавили в Федеральном агентстве по делам молодежи.
Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль. Торжественная церемония бракосочетания пар из ЦФО

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

Выставка Россия. Гала-концерт Шедевры оперной классики

Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

Выставка Россия. Церемония закрытия второго Всероссийского слета Хранители истории

В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

Выставка Россия. Разминка с Алексеем Ягудиным и Яной Егорян

Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

Выставка Россия. Зарядка с Сергеем Карякиным и Екатериной Лобышевой

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

Выставка Россия. Зарядка с Сергеем Карякиным и Екатериной Лобышевой

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

Выставка Россия. Шествие от Минсельхоза

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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