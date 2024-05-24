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В Ульяновском институте гражданской авиации построят ФОК - РИА Новости, 24.05.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
 
11:47 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/fok-1948082415.html
В Ульяновском институте гражданской авиации построят ФОК
В Ульяновском институте гражданской авиации построят ФОК - РИА Новости, 24.05.2024
В Ульяновском институте гражданской авиации построят ФОК
Проект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:47
2024-05-24T11:47
ульяновская область
алексей русских
ульяновский институт гражданской авиации
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева (УИ ГА) планируют реализовать в 2025-2026 годах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало от руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова, который находился с визитом в регионе 23 мая. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и руководитель федерального ведомства осмотрели учебные корпусы УИ ГА и обсудили планы реализации приоритетных проектов в отрасли — реконструкцию перрона Ульяновского международного аэропорта имени Н. М. Карамзина и развитие музея истории гражданской авиации. "Хочу выразить слова благодарности Алексею Русских – губернатору, который особое внимание уделяет развитию гражданской авиации не только с точки зрения перевозок и развития аэропорта, но и нашего Ульяновского института. Что касается ближайших планов – активно работаем по ФОКу, это будет здание с бассейном, крытыми беговыми дорожками, станет точкой притяжения для студентов. Принятие решений по реализации проекта находится на высоком уровне. В прошлый визит министра транспорта в регион были приняты определенные решения по проектированию, выделению средств из федерального бюджета на строительство. Сейчас прорабатывается стоимость проекта, полагаю, до конца года будут заключены контракты для реализации проекта в 2025 – 2026 годах", - сказал Ядров, его слова приводятся на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Он добавил, что также выделены внебюджетные средства на музей, который является точкой притяжения для туристов и наглядным методическим пособием для студентов. "В рамках этого проекта будут построены новые павильоны, в которых учащиеся приобретут такой опыт", — подчеркнул Ядров. За счет федеральной поддержки в прошлые годы на территории музея выполнены благоустроительные работы, покраска экспонатов. Также на эти цели выделены средства из областного бюджета. В этом году Ульяновская область получила более 30 миллионов рублей из федеральной казны на создание выставочного павильона для музейных экспонатов вместо существующего тентового. Кроме того, в планах построить на территории многофункциональный выставочный павильон с учебными аудиториями и павильон-полигон для полетов квадрокоптеров с лабораторией и учебной аудиторией. "Взаимодействие с Росавиацией очень конструктивное. УИ ГА — гордость Ульяновской области, готовит до 70% пилотов страны. Планируем строительство ФОКа на территории вуза. В прошлый приезд обсуждали реконструкцию перрона международного аэропортам имени Н. М. Карамзина. Мы активно развиваем авиаперевозки, сейчас из Ульяновска можно отправиться в восемь российских городов, с 1 июня открываются рейсы в Минск. Пассажиров все больше и больше, в прошлом году преодолели планку в 600 тысяч человек, к 2030 году поставил задачу выйти на миллион пассажиров в год", — цитирует пресс-служба губернатора. Как отметил Ядров, по поручению президента формируется Фонд капитального строительства аэродромов. В настоящее время подготовка нормативно-правовой базы, вносятся изменения в законодательство, с середины 2024 года будет осуществлять сбор средств для фонда. "Средства будут направляться исходя из развития аэропортов. В Ульяновске это 600 тысяч пассажиров, 16% роста, что считается хорошими показателями по стране. Субъект работает и по программам субсидирования. В рамках фонда средства будут направлены на проведение капитального ремонта, чтобы те места стоянки, которые на сегодняшний день не функционируют, начали работать, чтобы воздушные суда можно было на них обслуживать, увеличивать частоту полетов. Существующий пассажирский терминал это позволяет сделать, поэтому планы до конца десятилетия выйти на миллион пассажиров в год вполне реалистичны, с учетом того, как сейчас развиваются город и область", — отметил руководитель Росавиации. Также в рамках посещения УИ ГА состоялась встреча со студентами и представление коллективу вуза нового ректора Евгения Смольникова.
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алексей русских, ульяновский институт гражданской авиации
Ульяновская область, Алексей Русских, Ульяновский институт гражданской авиации

В Ульяновском институте гражданской авиации построят ФОК

© Фото : правительство Ульяновской областиГубернатор Ульяновской области Алексей Русских во время проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : правительство Ульяновской области
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева (УИ ГА) планируют реализовать в 2025-2026 годах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заявление прозвучало от руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова, который находился с визитом в регионе 23 мая.
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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и руководитель федерального ведомства осмотрели учебные корпусы УИ ГА и обсудили планы реализации приоритетных проектов в отрасли — реконструкцию перрона Ульяновского международного аэропорта имени Н. М. Карамзина и развитие музея истории гражданской авиации.
"Хочу выразить слова благодарности Алексею Русских – губернатору, который особое внимание уделяет развитию гражданской авиации не только с точки зрения перевозок и развития аэропорта, но и нашего Ульяновского института. Что касается ближайших планов – активно работаем по ФОКу, это будет здание с бассейном, крытыми беговыми дорожками, станет точкой притяжения для студентов. Принятие решений по реализации проекта находится на высоком уровне. В прошлый визит министра транспорта в регион были приняты определенные решения по проектированию, выделению средств из федерального бюджета на строительство. Сейчас прорабатывается стоимость проекта, полагаю, до конца года будут заключены контракты для реализации проекта в 2025 – 2026 годах", - сказал Ядров, его слова приводятся на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Он добавил, что также выделены внебюджетные средства на музей, который является точкой притяжения для туристов и наглядным методическим пособием для студентов.
"В рамках этого проекта будут построены новые павильоны, в которых учащиеся приобретут такой опыт", — подчеркнул Ядров.
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За счет федеральной поддержки в прошлые годы на территории музея выполнены благоустроительные работы, покраска экспонатов. Также на эти цели выделены средства из областного бюджета. В этом году Ульяновская область получила более 30 миллионов рублей из федеральной казны на создание выставочного павильона для музейных экспонатов вместо существующего тентового. Кроме того, в планах построить на территории многофункциональный выставочный павильон с учебными аудиториями и павильон-полигон для полетов квадрокоптеров с лабораторией и учебной аудиторией.
"Взаимодействие с Росавиацией очень конструктивное. УИ ГА — гордость Ульяновской области, готовит до 70% пилотов страны. Планируем строительство ФОКа на территории вуза. В прошлый приезд обсуждали реконструкцию перрона международного аэропортам имени Н. М. Карамзина. Мы активно развиваем авиаперевозки, сейчас из Ульяновска можно отправиться в восемь российских городов, с 1 июня открываются рейсы в Минск. Пассажиров все больше и больше, в прошлом году преодолели планку в 600 тысяч человек, к 2030 году поставил задачу выйти на миллион пассажиров в год", — цитирует пресс-служба губернатора.
Как отметил Ядров, по поручению президента формируется Фонд капитального строительства аэродромов. В настоящее время подготовка нормативно-правовой базы, вносятся изменения в законодательство, с середины 2024 года будет осуществлять сбор средств для фонда.
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"Средства будут направляться исходя из развития аэропортов. В Ульяновске это 600 тысяч пассажиров, 16% роста, что считается хорошими показателями по стране. Субъект работает и по программам субсидирования. В рамках фонда средства будут направлены на проведение капитального ремонта, чтобы те места стоянки, которые на сегодняшний день не функционируют, начали работать, чтобы воздушные суда можно было на них обслуживать, увеличивать частоту полетов. Существующий пассажирский терминал это позволяет сделать, поэтому планы до конца десятилетия выйти на миллион пассажиров в год вполне реалистичны, с учетом того, как сейчас развиваются город и область", — отметил руководитель Росавиации.
Также в рамках посещения УИ ГА состоялась встреча со студентами и представление коллективу вуза нового ректора Евгения Смольникова.
 
Ульяновская областьАлексей РусскихУльяновский институт гражданской авиации
 
 
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