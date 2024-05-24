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В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую металлическую кошку - РИА Новости, 24.05.2024
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15:06 24.05.2024 (обновлено: 16:04 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html
В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую металлическую кошку
В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую металлическую кошку - РИА Новости, 24.05.2024
В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую металлическую кошку
Врачи детской больницы в Уфе спасли трехлетнюю девочку, которая проглотила металлическую игрушку в форме кошки, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:06
2024-05-24T16:04
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УФА, 24 мая — РИА Новости. Врачи детской больницы в Уфе спасли трехлетнюю девочку, которая проглотила металлическую игрушку в форме кошки, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале. По его словам, девочка экстренно поступила в Республиканскую детскую клиническую больницу. Она жаловалась на боль в груди, а родители заметили, что во время игры дочь случайно проглотила металлическую кошку. "Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение, где провели ригидную эзофагоскопию и удалили инородное тело", — написал Рахматуллин.Он напомнил о важности присмотра за детьми, чтобы избежать подобных ситуаций и сохранить здоровье малышей.
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здоровье - общество, уфа, хорошие новости
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Уфа, Хорошие новости
В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую металлическую кошку

В Уфе врачи спасли трехлетнюю девочку, проглотившую игрушку в форме кошки

© Фото : Айрат Рахматуллин/TelegramРентгеновский снимок девочки, проглотившей металлическую игрушку в форме кошки
Рентгеновский снимок девочки, проглотившей металлическую игрушку в форме кошки - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Айрат Рахматуллин/Telegram
Рентгеновский снимок девочки, проглотившей металлическую игрушку в форме кошки
Читать ria.ru в
УФА, 24 мая — РИА Новости. Врачи детской больницы в Уфе спасли трехлетнюю девочку, которая проглотила металлическую игрушку в форме кошки, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.
По его словам, девочка экстренно поступила в Республиканскую детскую клиническую больницу. Она жаловалась на боль в груди, а родители заметили, что во время игры дочь случайно проглотила металлическую кошку.
"Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение, где провели ригидную эзофагоскопию и удалили инородное тело", — написал Рахматуллин.
Он напомнил о важности присмотра за детьми, чтобы избежать подобных ситуаций и сохранить здоровье малышей.
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