https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html

В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую металлическую кошку

В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую металлическую кошку - РИА Новости, 24.05.2024

В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую металлическую кошку

Врачи детской больницы в Уфе спасли трехлетнюю девочку, которая проглотила металлическую игрушку в форме кошки, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:06

2024-05-24T15:06

2024-05-24T16:04

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УФА, 24 мая — РИА Новости. Врачи детской больницы в Уфе спасли трехлетнюю девочку, которая проглотила металлическую игрушку в форме кошки, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram-канале. По его словам, девочка экстренно поступила в Республиканскую детскую клиническую больницу. Она жаловалась на боль в груди, а родители заметили, что во время игры дочь случайно проглотила металлическую кошку. "Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение, где провели ригидную эзофагоскопию и удалили инородное тело", — написал Рахматуллин.Он напомнил о важности присмотра за детьми, чтобы избежать подобных ситуаций и сохранить здоровье малышей.

https://ria.ru/20240520/pensionerka-1947082770.html

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здоровье - общество, уфа, хорошие новости