https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html

Эксперт оценил перспективы развития БРИКС

Эксперт оценил перспективы развития БРИКС - РИА Новости, 24.05.2024

Эксперт оценил перспективы развития БРИКС

БРИКС, после вступления в него новых членов, переживает период трансформации, что может сделать неформальное объединение более сильным и влиятельным в мире,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:40

2024-05-24T18:40

2024-05-24T18:42

в мире

россия

китай

индия

сергей лавров

брикс

российская академия наук

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. БРИКС, после вступления в него новых членов, переживает период трансформации, что может сделать неформальное объединение более сильным и влиятельным в мире, заявил РИА Новости эксперт центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Сергей Лавров. "Решение о расширении БРИКС знаменует новую главу в истории объединения, ведет не только к изменению модальностей деятельности, но и к переформатированию собственно характера этого неформального образования", - сказал он в кулуарах Академического форума БРИКС 2024. Дело в том, что изначально, по его словам, БРИКС объединил ряд признанных мировых центров силы и региональных держав не-Западного мира, желавших отразить в архитектуре глобального управления их возросшую роль в мировой политике и экономике, это – Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР – своеобразный "клуб лидеров" не-Западного мира. "Вступление в объединение с 1 января нынешнего года пяти новых стран – Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Эфиопии и ОАЭ внесло изменения в эту концепцию", - считает эксперт. "Таким образом, сейчас мы имеем дело с трансформацией БРИКС в новое качество, что может сделать объединение более сильным и влиятельным. В определенном смысле с 2024 года БРИКС начнет совместную работу "с чистого листа", - подчеркнул собеседник агентства. Перед БРИКС, добавил он, стоит задача утвердить свою новую идентичность. "Чтобы расширение членства не обернулось ослаблением внутренней сплоченности, необходимо найти пути структурирования различных, подчас несовпадающих, интересов стран-участниц, найти решения, способные скрепить конструкцию расширенного БРИКС. Это ставит перед Россией как председательствующей стороной в 2024 году дополнительные серьезные вызовы", - отметил Лавров. "Укреплению БРИКС должно способствовать формирование общего видения не только того, чего хочет добиться объединение, но и каким должна быть стратегия развития самого БРИКС как коллективной общности на перспективу. Эту задачу могло бы решить принятие долгосрочного документа, в котором было бы зафиксировано такое общее видение всех стран-участниц БРИКС относительно его дальнейшего развития", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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в мире, россия, китай, индия, сергей лавров, брикс, российская академия наук