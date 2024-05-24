https://ria.ru/20240524/avariya-1948184728.html

Иран возложил на США ответственность за крушение вертолета Раиси

Иран возложил на США ответственность за крушение вертолета Раиси - РИА Новости, 24.05.2024

Иран возложил на США ответственность за крушение вертолета Раиси

США несут ответственность за крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, поскольку американские санкции направлены против гражданских авиационных... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:10

2024-05-24T17:10

2024-05-24T20:37

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ТЕГЕРАН, 24 мая — РИА Новости. США несут ответственность за крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, поскольку американские санкции направлены против гражданских авиационных систем, передает агентство Jamaran со ссылкой на секретаря Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти, главу Совета по определению политической целесообразности республики Мохсена Резаи."США дважды виновны в том, что это произошло. <...> Во-первых, у США еще до революции (1979 года в Иране. — Прим. ред.) были обязательства, касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые они не выполнили. С другой стороны, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана", — пояснил генерал.Накануне Генштаб ВС исламской республики сообщил, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью. Уточнялось, что на компонентах разбившегося воздушного судна не обнаружили следов пуль или подобных повреждений.Авиакатастрофа в ИранеВертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

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иран, сша, хосейн амир абдоллахиан, казем джалали, корпус стражей исламской революции, ильхам алиев, азербайджан, в мире, крушение вертолета президента ирана