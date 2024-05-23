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В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ - РИА Новости, 23.05.2024
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09:53 23.05.2024 (обновлено: 09:56 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/sng-1947814442.html
В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ
В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ - РИА Новости, 23.05.2024
В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ
Очередное, 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ пройдёт в пятницу в столице Киргизии... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:53
2024-05-23T09:56
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Очередное, 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ пройдёт в пятницу в столице Киргизии Бишкеке, участники обсудят, как совместно пресекать попытки подготовленных за рубежом боевиков подорвать обстановку в странах содружества, и как улучшить обмен информацией для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, сообщила ФСБ России. В ведомстве отметили, что основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации. "Будут определены совместные меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки и насильственного изменения конституционного строя в государствах-участниках СНГ. Участники мероприятия наметят пути совершенствования обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, в том числе в рамках Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе Национального антитеррористического комитета", - говорится в сообщении. Антитеррористический центр СНГ представит отчёт об итогах выполнения в 2023 году программы сотрудничества государств-участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023-2025 годы. Кроме того, во время мероприятия пройдут заседания рабочих органов СОРБ по различным направлениям.
https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html
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здоровье - общество, киргизия, бишкек, россия, снг
Здоровье - Общество, Киргизия, Бишкек, Россия, СНГ
В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ

ФСБ: в Киргизии обсудят меры по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом

© РИА НовостиСаммит глав государств СНГ
Саммит глав государств СНГ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости
Саммит глав государств СНГ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Очередное, 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ пройдёт в пятницу в столице Киргизии Бишкеке, участники обсудят, как совместно пресекать попытки подготовленных за рубежом боевиков подорвать обстановку в странах содружества, и как улучшить обмен информацией для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, сообщила ФСБ России.
В ведомстве отметили, что основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации.
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"Будут определены совместные меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки и насильственного изменения конституционного строя в государствах-участниках СНГ. Участники мероприятия наметят пути совершенствования обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, в том числе в рамках Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе Национального антитеррористического комитета", - говорится в сообщении.
Антитеррористический центр СНГ представит отчёт об итогах выполнения в 2023 году программы сотрудничества государств-участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023-2025 годы. Кроме того, во время мероприятия пройдут заседания рабочих органов СОРБ по различным направлениям.
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