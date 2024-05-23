https://ria.ru/20240523/sng-1947814442.html

В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ

В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ - РИА Новости, 23.05.2024

В Бишкеке пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ

Очередное, 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ пройдёт в пятницу в столице Киргизии... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:53

2024-05-23T09:53

2024-05-23T09:56

здоровье - общество

киргизия

бишкек

россия

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18810/85/188108540_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5140582fba09b60fa95e9d76ec48619e.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Очередное, 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ пройдёт в пятницу в столице Киргизии Бишкеке, участники обсудят, как совместно пресекать попытки подготовленных за рубежом боевиков подорвать обстановку в странах содружества, и как улучшить обмен информацией для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, сообщила ФСБ России. В ведомстве отметили, что основное внимание предполагается уделить выработке единых подходов к оценке угроз безопасности стран СНГ и повышению эффективности взаимодействия спецслужб по их нейтрализации. "Будут определены совместные меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки и насильственного изменения конституционного строя в государствах-участниках СНГ. Участники мероприятия наметят пути совершенствования обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, в том числе в рамках Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе Национального антитеррористического комитета", - говорится в сообщении. Антитеррористический центр СНГ представит отчёт об итогах выполнения в 2023 году программы сотрудничества государств-участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023-2025 годы. Кроме того, во время мероприятия пройдут заседания рабочих органов СОРБ по различным направлениям.

https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

https://ria.ru/20240522/netanyakhu-1947739014.html

киргизия

бишкек

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, киргизия, бишкек, россия, снг