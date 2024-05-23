https://ria.ru/20240523/putin-1947955598.html

Путин посетит Узбекистан с государственным визитом

Путин посетит Узбекистан с государственным визитом - РИА Новости, 23.05.2024

Путин посетит Узбекистан с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин 26-27 мая совершит государственный визит в Узбекистан, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:58

2024-05-23T16:58

2024-05-23T18:09

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владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 26-27 мая совершит государственный визит в Узбекистан, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Пока могу сказать, что сегодня - завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье - понедельник - визит в Узбекистан", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о графике зарубежных визитов президента РФ.Он отметил, что первые переговоры в рамках визита запланированы на воскресенье, 26 мая."Первая встреча будет в воскресенье вечером", - рассказал помощник президента РФ.Ранее Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита в республику.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

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Ольга Фомченкова

узбекистан, россия, владимир путин, юрий ушаков, шавкат мирзиеев, белоруссия, политика