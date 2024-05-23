https://ria.ru/20240523/putin-1947955598.html
Путин посетит Узбекистан с государственным визитом
Путин посетит Узбекистан с государственным визитом - РИА Новости, 23.05.2024
Путин посетит Узбекистан с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин 26-27 мая совершит государственный визит в Узбекистан, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:58
2024-05-23T16:58
2024-05-23T18:09
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 26-27 мая совершит государственный визит в Узбекистан, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Пока могу сказать, что сегодня - завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье - понедельник - визит в Узбекистан", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о графике зарубежных визитов президента РФ.Он отметил, что первые переговоры в рамках визита запланированы на воскресенье, 26 мая."Первая встреча будет в воскресенье вечером", - рассказал помощник президента РФ.Ранее Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита в республику.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, владимир путин, юрий ушаков, шавкат мирзиеев, белоруссия, политика
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Шавкат Мирзиеев, Белоруссия, Политика
Путин посетит Узбекистан с государственным визитом
Ушаков: после визита в Белоруссию Путин 26-27 мая посетит Узбекистан