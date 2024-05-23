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В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции - РИА Новости, 23.05.2024
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10:35 23.05.2024 (обновлено: 10:39 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/migratsiya-1947822404.html
В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции
В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции - РИА Новости, 23.05.2024
В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции
Организаторов канала незаконной миграции, которые легализовали более 1,5 тысячи человек, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:35
2024-05-23T10:39
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Организаторов канала незаконной миграции, которые легализовали более 1,5 тысячи человек, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Задержаны четверо сотрудников частного агентства занятости (три женщины и мужчина в возрасте от 20 до 56 лет,) а также его руководитель - 54-летняя женщина", - говорится в сообщении. Ранее в ходе расследования по возбужденному уголовному делу по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) полиция провела серию обысков. Они прошли на ряде крупных производств города, в офисе дома №23 на Учительской улице, где располагалось частное агентство занятости, а также по адресам проживания петербуржцев, подозреваемых в причастности к организации незаконной миграции. По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев, но анализ изъятой документации показал, что эта цифра может достигать нескольких тысяч, сообщали накануне в МВД. Криминальный бизнес мог принести фигурантам десятки миллионов дохода.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции

В Петербурге задержали 5 человек за организацию канала незаконной миграции

© пресс-служба ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиОперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Оперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео
© пресс-служба ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Оперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Организаторов канала незаконной миграции, которые легализовали более 1,5 тысячи человек, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Задержаны четверо сотрудников частного агентства занятости (три женщины и мужчина в возрасте от 20 до 56 лет,) а также его руководитель - 54-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Ранее в ходе расследования по возбужденному уголовному делу по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) полиция провела серию обысков. Они прошли на ряде крупных производств города, в офисе дома №23 на Учительской улице, где располагалось частное агентство занятости, а также по адресам проживания петербуржцев, подозреваемых в причастности к организации незаконной миграции.
По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев, но анализ изъятой документации показал, что эта цифра может достигать нескольких тысяч, сообщали накануне в МВД. Криминальный бизнес мог принести фигурантам десятки миллионов дохода.
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