В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции
В Петербурге задержали 5 человек за организацию канала незаконной миграции
© пресс-служба ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиОперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Оперативные мероприятия по делу о незаконной миграции в Санкт-Петербурге. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Организаторов канала незаконной миграции, которые легализовали более 1,5 тысячи человек, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Задержаны четверо сотрудников частного агентства занятости (три женщины и мужчина в возрасте от 20 до 56 лет,) а также его руководитель - 54-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Ранее в ходе расследования по возбужденному уголовному делу по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) полиция провела серию обысков. Они прошли на ряде крупных производств города, в офисе дома №23 на Учительской улице, где располагалось частное агентство занятости, а также по адресам проживания петербуржцев, подозреваемых в причастности к организации незаконной миграции.
По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев, но анализ изъятой документации показал, что эта цифра может достигать нескольких тысяч, сообщали накануне в МВД. Криминальный бизнес мог принести фигурантам десятки миллионов дохода.