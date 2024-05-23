https://ria.ru/20240523/migratsiya-1947822404.html

В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции

В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции - РИА Новости, 23.05.2024

В Петербурге задержали организаторов канала незаконной миграции

Организаторов канала незаконной миграции, которые легализовали более 1,5 тысячи человек, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:35

2024-05-23T10:35

2024-05-23T10:39

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947822642_1:0:845:475_1920x0_80_0_0_3e095d35fec83ce8bd79996bdaa651a4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Организаторов канала незаконной миграции, которые легализовали более 1,5 тысячи человек, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Задержаны четверо сотрудников частного агентства занятости (три женщины и мужчина в возрасте от 20 до 56 лет,) а также его руководитель - 54-летняя женщина", - говорится в сообщении. Ранее в ходе расследования по возбужденному уголовному делу по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) полиция провела серию обысков. Они прошли на ряде крупных производств города, в офисе дома №23 на Учительской улице, где располагалось частное агентство занятости, а также по адресам проживания петербуржцев, подозреваемых в причастности к организации незаконной миграции. По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев, но анализ изъятой документации показал, что эта цифра может достигать нескольких тысяч, сообщали накануне в МВД. Криминальный бизнес мог принести фигурантам десятки миллионов дохода.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия