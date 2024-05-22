https://ria.ru/20240522/peterburg-1947715070.html
В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев
В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев - РИА Новости, 22.05.2024
В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев
Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости, злоумышленники могли легализовать тысячи иностранцев, сообщается на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:58
2024-05-22T16:58
2024-05-22T18:29
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости, злоумышленники могли легализовать тысячи иностранцев, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным полиции, шесть руководителей и работников частного агентства занятости в Петербурге, имеющего договоры аутстаффинга с 19 крупными предприятиями, по мере необходимости новой рабочей силы подыскивали иностранцев и помогали им легализоваться в РФ, "но по большей части незаконно". Подельники за денежное вознаграждение собирали для мигрантов пакеты подложных документов, которые те относили для постановки на миграционный учёт.Подчеркивается, что формально иностранцы числились работниками агентства, однако фактически работали у его заказчиков на производственных предприятиях, "что недопустимо с позиции миграционного законодательства"."По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч. Криминальный же доход сообщников составляет десятки миллионов рублей", - говорится в релизе.По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.Отмечается, что в среду силовики проводят задержания соучастников и масштабные обыски на производствах, а также по адресам проживания участников группировки.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия
Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия
В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев
В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости, злоумышленники могли легализовать тысячи иностранцев, сообщается на сайте
МВД Медиа.
По данным полиции, шесть руководителей и работников частного агентства занятости в Петербурге, имеющего договоры аутстаффинга с 19 крупными предприятиями, по мере необходимости новой рабочей силы подыскивали иностранцев и помогали им легализоваться в РФ, "но по большей части незаконно". Подельники за денежное вознаграждение собирали для мигрантов пакеты подложных документов, которые те относили для постановки на миграционный учёт.
Подчеркивается, что формально иностранцы числились работниками агентства, однако фактически работали у его заказчиков на производственных предприятиях, "что недопустимо с позиции миграционного законодательства".
"По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч. Криминальный же доход сообщников составляет десятки миллионов рублей", - говорится в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Отмечается, что в среду силовики проводят задержания соучастников и масштабные обыски на производствах, а также по адресам проживания участников группировки.