https://ria.ru/20240522/peterburg-1947715070.html

В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев

В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев - РИА Новости, 22.05.2024

В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев

Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости, злоумышленники могли легализовать тысячи иностранцев, сообщается на... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:58

2024-05-22T16:58

2024-05-22T18:29

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947729052_0:32:1047:621_1920x0_80_0_0_7d5f8dd948c65f77c3bb9daa8c5c518d.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости, злоумышленники могли легализовать тысячи иностранцев, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным полиции, шесть руководителей и работников частного агентства занятости в Петербурге, имеющего договоры аутстаффинга с 19 крупными предприятиями, по мере необходимости новой рабочей силы подыскивали иностранцев и помогали им легализоваться в РФ, "но по большей части незаконно". Подельники за денежное вознаграждение собирали для мигрантов пакеты подложных документов, которые те относили для постановки на миграционный учёт.Подчеркивается, что формально иностранцы числились работниками агентства, однако фактически работали у его заказчиков на производственных предприятиях, "что недопустимо с позиции миграционного законодательства"."По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч. Криминальный же доход сообщников составляет десятки миллионов рублей", - говорится в релизе.По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.Отмечается, что в среду силовики проводят задержания соучастников и масштабные обыски на производствах, а также по адресам проживания участников группировки.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия