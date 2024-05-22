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В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев - РИА Новости, 22.05.2024
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16:58 22.05.2024 (обновлено: 18:29 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/peterburg-1947715070.html
В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев
В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев - РИА Новости, 22.05.2024
В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев
Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости, злоумышленники могли легализовать тысячи иностранцев, сообщается на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:58
2024-05-22T18:29
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости, злоумышленники могли легализовать тысячи иностранцев, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным полиции, шесть руководителей и работников частного агентства занятости в Петербурге, имеющего договоры аутстаффинга с 19 крупными предприятиями, по мере необходимости новой рабочей силы подыскивали иностранцев и помогали им легализоваться в РФ, "но по большей части незаконно". Подельники за денежное вознаграждение собирали для мигрантов пакеты подложных документов, которые те относили для постановки на миграционный учёт.Подчеркивается, что формально иностранцы числились работниками агентства, однако фактически работали у его заказчиков на производственных предприятиях, "что недопустимо с позиции миграционного законодательства"."По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч. Криминальный же доход сообщников составляет десятки миллионов рублей", - говорится в релизе.По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.Отмечается, что в среду силовики проводят задержания соучастников и масштабные обыски на производствах, а также по адресам проживания участников группировки.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
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санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия
Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия
В Петербурге агентство занятости незаконно легализовало тысячи иностранцев

В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости

© Фото : ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Петербурге пресекли канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости
В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости, злоумышленники могли легализовать тысячи иностранцев, сообщается на сайте МВД Медиа.
По данным полиции, шесть руководителей и работников частного агентства занятости в Петербурге, имеющего договоры аутстаффинга с 19 крупными предприятиями, по мере необходимости новой рабочей силы подыскивали иностранцев и помогали им легализоваться в РФ, "но по большей части незаконно". Подельники за денежное вознаграждение собирали для мигрантов пакеты подложных документов, которые те относили для постановки на миграционный учёт.
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Подчеркивается, что формально иностранцы числились работниками агентства, однако фактически работали у его заказчиков на производственных предприятиях, "что недопустимо с позиции миграционного законодательства".
"По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч. Криминальный же доход сообщников составляет десятки миллионов рублей", - говорится в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Отмечается, что в среду силовики проводят задержания соучастников и масштабные обыски на производствах, а также по адресам проживания участников группировки.
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