Ленобласть может подписать на ПМЭФ-2024 соглашений на более 100 млрд рублей
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ-2024 инвестиционных соглашений на сумму более 100 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"На форуме планируем подписать 15 инвестиционных соглашений общим "весом" около 100 миллиардов рублей. Будут как проекты расширения действующих производств, так и новые", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его словам, инвестиции придут в производство техники, пищевую, химическую промышленность и сектор АПК. "К ПМЭФ-2024 Ленинградская область подходит как лидер по промышленным инвестициям на Северо-Западе России. Доля региона в общем объеме составляет - 55,3%", - заключил губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.