https://ria.ru/20240523/budda-1947835056.html

Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды

Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды - РИА Новости, 23.05.2024

Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды

Буддисты всего мира отмечают день рождения, просветления и достижения паринирваны (выхода из цепи перерождений) основателя буддизма Будды Шакьямуни, в этот день РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:19

2024-05-23T11:19

2024-05-23T11:19

религия

религия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Буддисты всего мира отмечают день рождения, просветления и достижения паринирваны (выхода из цепи перерождений) основателя буддизма Будды Шакьямуни, в этот день верующие стараются посвящать время духовной практике, так как благие заслуги увеличиваются в сотню тысяч раз, рассказал председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) РИА Новости.Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России – Дончод хурал) – это главный буддийский праздник: верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы – Будды Шакьямуни, достижения им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разное время, но, как верят буддисты, в один и тот же день. С 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм – одна из старейших религий в мире – внес в духовное развитие человечества. Согласно сайту Иволгинского дацана, Дончод хурал пройдет 22, 23 и 24 мая, его основным днем станет 23 мая.“Это один из самых главных праздников в году для буддистов. День рождения, просветления, ухода в паринирвану Будды Шакьямуни отмечается всеми буддистами мира. Считается, что в этот день все наши благие заслуги они увеличиваются в сотни тысяч раз, поэтому в этот день все буддисты стараются как можно больше времени посвятить углубленной духовной практике, и во всех храмах проводятся особые молебны”, – рассказал Киришов РИА Новости.Верующие, добавил он, стараются в этот день начитывать как можно больше мантр, и совершать действия, которые способствуют накоплению благой кармы.Дата празднования рассчитывается по лунному календарю и меняется каждый год. Весак приходится на полнолуние священного для буддистов месяца Сага Дава, в который есть традиция воздержания от мяса и алкоголя.

https://ria.ru/20240523/budda-1947832648.html

https://ria.ru/20231231/schaste-1919284908.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия