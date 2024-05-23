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Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды - РИА Новости, 23.05.2024
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Религия
 
11:19 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/budda-1947835056.html
Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды
Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды - РИА Новости, 23.05.2024
Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды
Буддисты всего мира отмечают день рождения, просветления и достижения паринирваны (выхода из цепи перерождений) основателя буддизма Будды Шакьямуни, в этот день РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:19
2024-05-23T11:19
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_0:218:3074:1947_1920x0_80_0_0_8681ef255c080a30b17da4b423aeea93.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Буддисты всего мира отмечают день рождения, просветления и достижения паринирваны (выхода из цепи перерождений) основателя буддизма Будды Шакьямуни, в этот день верующие стараются посвящать время духовной практике, так как благие заслуги увеличиваются в сотню тысяч раз, рассказал председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) РИА Новости.Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России – Дончод хурал) – это главный буддийский праздник: верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы – Будды Шакьямуни, достижения им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разное время, но, как верят буддисты, в один и тот же день. С 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм – одна из старейших религий в мире – внес в духовное развитие человечества. Согласно сайту Иволгинского дацана, Дончод хурал пройдет 22, 23 и 24 мая, его основным днем станет 23 мая.“Это один из самых главных праздников в году для буддистов. День рождения, просветления, ухода в паринирвану Будды Шакьямуни отмечается всеми буддистами мира. Считается, что в этот день все наши благие заслуги они увеличиваются в сотни тысяч раз, поэтому в этот день все буддисты стараются как можно больше времени посвятить углубленной духовной практике, и во всех храмах проводятся особые молебны”, – рассказал Киришов РИА Новости.Верующие, добавил он, стараются в этот день начитывать как можно больше мантр, и совершать действия, которые способствуют накоплению благой кармы.Дата празднования рассчитывается по лунному календарю и меняется каждый год. Весак приходится на полнолуние священного для буддистов месяца Сага Дава, в который есть традиция воздержания от мяса и алкоголя.
https://ria.ru/20240523/budda-1947832648.html
https://ria.ru/20231231/schaste-1919284908.html
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Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды

Геше Йонтен: в день рождения Будды благие заслуги увеличиваются в сто тысяч раз

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Буддисты всего мира отмечают день рождения, просветления и достижения паринирваны (выхода из цепи перерождений) основателя буддизма Будды Шакьямуни, в этот день верующие стараются посвящать время духовной практике, так как благие заслуги увеличиваются в сотню тысяч раз, рассказал председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) РИА Новости.
Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России – Дончод хурал) – это главный буддийский праздник: верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы – Будды Шакьямуни, достижения им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разное время, но, как верят буддисты, в один и тот же день. С 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм – одна из старейших религий в мире – внес в духовное развитие человечества. Согласно сайту Иволгинского дацана, Дончод хурал пройдет 22, 23 и 24 мая, его основным днем станет 23 мая.
Статуя Будды в Красноярском буддийском центре - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Молебен пройдет в Москве в день рождения Будды
11:12
“Это один из самых главных праздников в году для буддистов. День рождения, просветления, ухода в паринирвану Будды Шакьямуни отмечается всеми буддистами мира. Считается, что в этот день все наши благие заслуги они увеличиваются в сотни тысяч раз, поэтому в этот день все буддисты стараются как можно больше времени посвятить углубленной духовной практике, и во всех храмах проводятся особые молебны”, – рассказал Киришов РИА Новости.
Верующие, добавил он, стараются в этот день начитывать как можно больше мантр, и совершать действия, которые способствуют накоплению благой кармы.
Дата празднования рассчитывается по лунному календарю и меняется каждый год. Весак приходится на полнолуние священного для буддистов месяца Сага Дава, в который есть традиция воздержания от мяса и алкоголя.
Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Далай-лама раскрыл секрет счастья
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