https://ria.ru/20240523/budda-1947832648.html

Молебен пройдет в Москве в день рождения Будды

Молебен пройдет в Москве в день рождения Будды - РИА Новости, 23.05.2024

Молебен пройдет в Москве в день рождения Будды

В столичном буддийском храме в Отрадном “Тубден Шедублинг” 23 мая в праздник дня рождения, просветления и выхода из цепи перерождений Будды пройдет молебен для... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:12

2024-05-23T11:12

2024-05-23T11:12

религия

отрадное

москва

россия

оон

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752315143_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_3b9567ebe7be1061790004966330c595.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В столичном буддийском храме в Отрадном “Тубден Шедублинг” 23 мая в праздник дня рождения, просветления и выхода из цепи перерождений Будды пройдет молебен для буддистов всех направлений, его посетят послы буддийских стран, руководители регионов РФ, где традиционно исповедуется буддизм, и монахи из заграничных стран, сообщил РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.“В этот день храм будет открыт для буддистов всех школ и направлений, а также до тех, кто интересуется традицией, возникшей более двух с половиной тысячелетий назад. Храм посетят послы буддийских стран и руководители регионов нашей страны, в которых буддизм является традиционной религией. Вместе с ламами московской общины буддистов, ритуал проведут монахи из Ладака на севере Индии, Непала и других стран”, – сообщил он РИА Новости.Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) также рассказал РИА Новости о праздничных мероприятиях, запланированных 23 в храме в Отрадном.“В 7:00 состоится обряд подношения благовоний. В 9:00 начнется официальная часть праздника, на которую приглашены представители администрации президента, правительства Москвы, руководство буддийских республик и верующие буддисты. После чего начнется праздничный молебен. Очень важным событием дня будет выставка священной реликвии, частичка праха самого Будды Шакьямуни, которая продлится весь день, и буддисты будут иметь возможность поклониться и получить благословение. В 15:00 будет вторая часть молебна. Это только программа храма “Тубден Шедублинг”, конечно каждый буддист у себя дома также будет отмечать этот день в духовных практиках. Поскольку этот день является уникальной возможностью для накопления благой кармы”, – рассказал Киришов.Этот день считается самым священным в году, и все деяния совершенные в этот день, увеличиваются в сотни тысяч раз, пояснил он – то есть кармический результат их увеличивается.“Поэтому все буддисты в этот день стараются совершать только благие дела и наоборот не совершать дела, из-за которых возникает негативная карма. Поэтому с раннего утра буддисты в храме будут принимать однодневные обеты Махаяны. Это своеобразная церемония, где верующие принимают на себя обеты на один день, во благо всех живых существ”, – заключил он.Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России – Дончод хурал) – это главный буддийский праздник: верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы – Будды Шакьямуни, достижения им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разное время, но, как верят буддисты, в один и тот же день. С 2000 года этот день ежегодно празднуется ООН в знак признания вклада, который буддизм – одна из старейших религий в мире – внес в духовное развитие человечества. Согласно сайту Иволгинского дацана, Дончод хурал пройдет 22, 23 и 24 мая, его основным днем станет 23 мая.

https://ria.ru/20240425/anokhin-1942314116.html

https://ria.ru/20240513/soznanie-1945526385.html

https://ria.ru/20231231/schaste-1919284908.html

отрадное

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

отрадное, москва, россия, оон, религия