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Совет муфтиев России открывает новый курс лекций для врачей - РИА Новости, 22.05.2024
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Религия
 
16:25 22.05.2024 (обновлено: 16:28 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/vrachi-1947698569.html
Совет муфтиев России открывает новый курс лекций для врачей
Совет муфтиев России открывает новый курс лекций для врачей - РИА Новости, 22.05.2024
Совет муфтиев России открывает новый курс лекций для врачей
Комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России (СМР) в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:25
2024-05-22T16:28
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МОСКВА, 22 май – РИА Новости. Комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России (СМР) в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве РФ открывает для медработников и управленцев сферы здравоохранения спецкурс лекций по религиозному этикету и основам этики с пациентами из арабо-мусульманских стран, сообщила РИА Новости в среду научный руководитель программы, глава аппарата комитета Гузель Мубинова."Комитет по здравоохранению при СМР в среду открыл для врачей специальный курс по медицинской этике по работе с пациентами из мусульманского мира. Первый курс проводится в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования при Минздраве РФ. В последнее время в этом есть большая потребность. Туристы из стран Востока во время посещения России обращаются к врачам за медпомощью, но большинство наших докторов и медработников не знают особенности и тонкости общения с мусульманками согласно нормам шариата (свода исламских законов). Наш образовательный курс нацелен на устранение этой проблемы", - рассказала Мубинова.По словам первого зампредседателя СМР муфтия Рушана Аббясова, следует учитывать постоянное увеличение потока пациентов из мусульманских стран в Россию."Наша страна в исламских странах была и остается авторитетом. Мусульмане из других стран знают и ценят уровень образования, медицины и профессионализм врачей. Поэтому они все чаще выбирают для лечения не западные и не израильские клиники, а российские высокоукомплектованные медицинские центры. Доказательство этому - выступления на сессии "Медицинский туризм", проведенной нашим комитетом совместно с Минздравом РФ на прошедшем Международном экономическом форуме KazanForum-2024. Считаем, что нашим врачам необходимо знать основы шариата, особенности общения с последователями ислама, их историей, культурой и религией. Интерес обоюдный, к нам уже обратились несколько клиник с подобным запросом", - отметил Рушан Аббясов.В Комитете по здравоохранению отметили, что помимо спецкурса врачи и управленцы посетят Соборную мечеть Москвы."Это полный цикл обучения, можно сказать, с полным погружением. По окончании курса врачам будет вручены удостоверения о повышении квалификации", - отметили в комитете по здравоохранению при СМР и ДУМ РФ.
https://ria.ru/20240520/kurban-bayram-1800665351.html
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россия, москва, религия
Религия, Россия, Москва, Религия
Совет муфтиев России открывает новый курс лекций для врачей

Совет муфтиев РФ открывает курс для врачей по исламской этике

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 май – РИА Новости. Комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России (СМР) в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве РФ открывает для медработников и управленцев сферы здравоохранения спецкурс лекций по религиозному этикету и основам этики с пациентами из арабо-мусульманских стран, сообщила РИА Новости в среду научный руководитель программы, глава аппарата комитета Гузель Мубинова.
"Комитет по здравоохранению при СМР в среду открыл для врачей специальный курс по медицинской этике по работе с пациентами из мусульманского мира. Первый курс проводится в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования при Минздраве РФ. В последнее время в этом есть большая потребность. Туристы из стран Востока во время посещения России обращаются к врачам за медпомощью, но большинство наших докторов и медработников не знают особенности и тонкости общения с мусульманками согласно нормам шариата (свода исламских законов). Наш образовательный курс нацелен на устранение этой проблемы", - рассказала Мубинова.
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20 мая, 14:55
По словам первого зампредседателя СМР муфтия Рушана Аббясова, следует учитывать постоянное увеличение потока пациентов из мусульманских стран в Россию.
"Наша страна в исламских странах была и остается авторитетом. Мусульмане из других стран знают и ценят уровень образования, медицины и профессионализм врачей. Поэтому они все чаще выбирают для лечения не западные и не израильские клиники, а российские высокоукомплектованные медицинские центры. Доказательство этому - выступления на сессии "Медицинский туризм", проведенной нашим комитетом совместно с Минздравом РФ на прошедшем Международном экономическом форуме KazanForum-2024. Считаем, что нашим врачам необходимо знать основы шариата, особенности общения с последователями ислама, их историей, культурой и религией. Интерес обоюдный, к нам уже обратились несколько клиник с подобным запросом", - отметил Рушан Аббясов.
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Вчера, 07:06
В Комитете по здравоохранению отметили, что помимо спецкурса врачи и управленцы посетят Соборную мечеть Москвы.
"Это полный цикл обучения, можно сказать, с полным погружением. По окончании курса врачам будет вручены удостоверения о повышении квалификации", - отметили в комитете по здравоохранению при СМР и ДУМ РФ.
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