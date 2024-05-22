"Научилась этому в плену". Что придумала для фронта жительница Кубани
Волонтеры с Кубани помогают бойцам в зоне СВО
© Фото предоставлено Мариной ПогосянМарина (слева) и другие волонтеры во время одной из поездок в зону СВО
© Фото предоставлено Мариной Погосян
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Успешно вести бизнес, воспитывать девять внуков, собирать гуманитарку и самой отвозить ее на передовую — 60-летняя Марина Погосян из станицы Октябрьской Краснодарского края уже третий год помогает фронту. О том, как ей удается совмещать столько дел, — в материале РИА Новости.
Плодородная земля
О военных лишениях Марина знает не понаслышке — в конце девяностых она, живя на Кубани, попала в плен к террористам и несколько месяцев провела в подвале на территории Чечни. Ее и других заложников спасли, но пережить пришлось многое.
"Не хочу вспоминать, — признается она. — Скажу лишь, что еще семь лет потом продолжались судебные процессы над теми, кто в этом участвовал".
Вернувшись в родную станицу, Марина занялась предпринимательством — организовала плодопитомник. Грамотный подход к делу, а также кубанский климат и чернозем обеспечили успех. Теперь это серьезный бизнес.
"Весной 2022-го нашу местную 22-ю бригаду спецназа отправили на Херсонское направление, — продолжает Погосян. — Мой близкий товарищ из Москвы поехал туда работать на должность зампредседателя временной администрации. Я же через знакомых фермеров стала собирать ребятам питьевую воду и продукты: каши, супы, смеси для компотов, хлеб. Все домашнее".
Вскоре ее приятельница, волонтер из Ростова-на-Дону создала в "Телеграме" группу и попросила Марину стать администратором. Так сборы приобрели масштаб, а список товаров для фронта существенно расширился — добавились одежда, обувь, носилки, свечи, буржуйки, генераторы и многое другое.
© Фото предоставлено Мариной ПогосянПитьевая вода и маскировочные сети
© Фото предоставлено Мариной Погосян
Питьевая вода и маскировочные сети
Закрытая группа
Когда объявили частичную мобилизацию, повестки пришли и некоторым сотрудникам предприятия Погосян. Уже осенью 2022-го они воевали на разных направлениях.
А Марина основала движение "Z Мы вместе сила V". Со временем открылись филиалы. Так, участники подгруппы "Полевая кухня" собирают бойцам натуральные сухпайки собственного производства.
"Я стала выезжать с гуманитаркой сама, — уточняет волонтер. — В Запорожскую область, ДНР, ЛНР. Бизнес сейчас в основном на сыне".
© Фото предоставлено Мариной ПогосянПевица Мара (в красной футблоке) тоже ездила в зону СВО с волонтерами
© Фото предоставлено Мариной Погосян
Певица Мара (в красной футблоке) тоже ездила в зону СВО с волонтерами
Специально для таких поездок купила "Ниву". Гуманитарку же, учитывая огромные объемы, возят на камазе. Рейсы — практически каждую неделю. Либо до Васильевки в Запорожской области, либо до Донецка и дальше на Луганск.
"В нашей закрытой группе несколько тысяч человек, среди которых немало бизнесменов, — говорит Марина. — Поэтому мы закупаем уже специализированные товары: коптеры, прицелы ночного видения, ретрансляторы, переносные установки РЭБ, автомобили: "Ниву", УАЗ "Патриот", "буханку" и "Газель".
В группу добавляют только проверенных людей — чтобы избежать хейта со стороны украинских пользователей.
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Трагические моменты
Недавно, помимо стандартного набора, Марина отвезла в зону СВО довольно необычный груз — несколько тысяч бутылок кока-колы.
"Каждый помогает чем может, — объясняет волонтер. — Дети плетут маскировочные сети, взрослые закатывают консервы, а один предприниматель выделил из своего запаса много ящиков с кока-колой. Ребята на передовой такому подарку очень радовались".
Наладили также взаимодействие с госпиталями и реабилитационными центрами на освобожденных территориях: поставляют медикаменты и различное медицинское оборудование.
© Фото предоставлено Мариной ПогосянУпаковки с газировкой грузят в камаз
© Фото предоставлено Мариной Погосян
Упаковки с газировкой грузят в камаз
"Следующий рейс намечен на понедельник, — делится планами Марина. — Хотим доехать до Васильевки (туда от нас — всего шесть часов) и привезти ребятам переносную пекарню — чтобы печь хлеб, пироги и булочки".
Волонтеры разделяют с бойцами и их семьями печальные моменты — на днях в Краснодарском похоронили двух парней, погибших на Авдеевском направлении. Их родных поддерживают как материально, так и морально.
Всего Марина при поддержке других волонтеров, местных фермеров, главы районной администрации, председателя местного ДОСААФ и просто неравнодушных людей уже отправила в зону СВО около ста конвоев, причем в большинстве участвовала сама. Общая помощь — на несколько десятков миллионов рублей.
© Фото предоставлено Мариной ПогосянКарта Марины, куда переводят деньги для гуманитарной помощи бойцам
© Фото предоставлено Мариной Погосян
Карта Марины, куда переводят деньги для гуманитарной помощи бойцам