Три петербуржца получили звание "Почетный гражданин"
В Санкт-Петербурге звание "Почетный гражданин" получили два врача и музыкант
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМузыкант и основатель Петербургской Джазовой филармонии Давид Голощекин
Музыкант и основатель Петербургской Джазовой филармонии Давид Голощекин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в этом году присвоено врачам Дмитрию Гранову и Эдуарду Айламазяну, а также музыканту и основателю Петербургской Джазовой филармонии Давиду Голощекину, сообщает городское Законодательное собрание.
"Депутаты петербургского парламента выбрали жителей города, которым присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". В этом году обладателями высшей награды Северной столицы стали: врачи Дмитрий Гранов и Эдуард Айламазян, а также музыкант Давид Голощекин", - говорится в сообщении.
Эдуард Айламазян – заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, советский и российский ученый-медик, специалист в области акушерства и гинекологии. Давид Голощекин – народный артист РФ, основатель и руководитель Петербургской Джазовой филармонии. Дмитрий Гранов – заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, хирург, трансплантолог, специалист в области гепатологии и лечения злокачественных опухолей печени.
"Процедура присвоения звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" – всегда большая ответственность, но и очень приятный, радостный момент в работе депутатов. Таким образом мы признаём заслуги деятелей науки, культуры, искусства, политиков, спортсменов перед нашим городом. Вне всякого сомнения, каждый из претендентов на звание в этом году – выдающиеся, заслуженные люди, сделавшие очень много для Северной столицы, настоящие патриоты Санкт-Петербурга и страны в целом. Тем не менее, выбрать было необходимо. В этом году мы впервые присвоили это почётное звание троим", – отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" установлено в 1993 году. Первым знака высшей признательности и уважения жителей города был удостоен Дмитрий Лихачев. Всего до сегодняшнего дня звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" было присвоено 51 человеку. В 2006 году Почетным гражданином города стал президент России Владимир Путин.
В 2022 году был изменен порядок избрания почетных граждан Санкт-Петербурга. Раньше количество людей, которым присваивалось звание, ограничивалось двумя в год. Теперь депутаты могут избирать 10 человек за парламентский созыв. Таким образом, действующий созыв сможет присвоить звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" еще пятерым жителям города.
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