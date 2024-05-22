Рейтинг@Mail.ru
Три петербуржца получили звание "Почетный гражданин" - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 22.05.2024 (обновлено: 16:34 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/spb-1947690439.html
Три петербуржца получили звание "Почетный гражданин"
Три петербуржца получили звание "Почетный гражданин" - РИА Новости, 22.05.2024
Три петербуржца получили звание "Почетный гражданин"
Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в этом году присвоено врачам Дмитрию Гранову и Эдуарду Айламазяну, а также музыканту и основателю Петербургской... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:59
2024-05-22T16:34
общество
справки
россия
санкт-петербург
дмитрий лихачев
владимир путин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700456_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_755e57d189a90799922cf4736efdd368.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в этом году присвоено врачам Дмитрию Гранову и Эдуарду Айламазяну, а также музыканту и основателю Петербургской Джазовой филармонии Давиду Голощекину, сообщает городское Законодательное собрание. "Депутаты петербургского парламента выбрали жителей города, которым присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". В этом году обладателями высшей награды Северной столицы стали: врачи Дмитрий Гранов и Эдуард Айламазян, а также музыкант Давид Голощекин", - говорится в сообщении. Эдуард Айламазян – заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, советский и российский ученый-медик, специалист в области акушерства и гинекологии. Давид Голощекин – народный артист РФ, основатель и руководитель Петербургской Джазовой филармонии. Дмитрий Гранов – заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, хирург, трансплантолог, специалист в области гепатологии и лечения злокачественных опухолей печени. "Процедура присвоения звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" – всегда большая ответственность, но и очень приятный, радостный момент в работе депутатов. Таким образом мы признаём заслуги деятелей науки, культуры, искусства, политиков, спортсменов перед нашим городом. Вне всякого сомнения, каждый из претендентов на звание в этом году – выдающиеся, заслуженные люди, сделавшие очень много для Северной столицы, настоящие патриоты Санкт-Петербурга и страны в целом. Тем не менее, выбрать было необходимо. В этом году мы впервые присвоили это почётное звание троим", – отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" установлено в 1993 году. Первым знака высшей признательности и уважения жителей города был удостоен Дмитрий Лихачев. Всего до сегодняшнего дня звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" было присвоено 51 человеку. В 2006 году Почетным гражданином города стал президент России Владимир Путин. В 2022 году был изменен порядок избрания почетных граждан Санкт-Петербурга. Раньше количество людей, которым присваивалось звание, ограничивалось двумя в год. Теперь депутаты могут избирать 10 человек за парламентский созыв. Таким образом, действующий созыв сможет присвоить звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" еще пятерым жителям города.
https://ria.ru/20240521/putin-1947516805.html
https://ria.ru/20240521/putin-1947516617.html
https://ria.ru/20240205/sudzilovskaya-1925506605.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700456_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_fdba87d18197201cb4a6eb2a3cd4aa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, справки, россия, санкт-петербург, дмитрий лихачев, владимир путин, российская академия наук
Общество, Справки, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Лихачев, Владимир Путин, Российская академия наук
Три петербуржца получили звание "Почетный гражданин"

В Санкт-Петербурге звание "Почетный гражданин" получили два врача и музыкант

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМузыкант и основатель Петербургской Джазовой филармонии Давид Голощекин
Музыкант и основатель Петербургской Джазовой филармонии Давид Голощекин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Музыкант и основатель Петербургской Джазовой филармонии Давид Голощекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в этом году присвоено врачам Дмитрию Гранову и Эдуарду Айламазяну, а также музыканту и основателю Петербургской Джазовой филармонии Давиду Голощекину, сообщает городское Законодательное собрание.
"Депутаты петербургского парламента выбрали жителей города, которым присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". В этом году обладателями высшей награды Северной столицы стали: врачи Дмитрий Гранов и Эдуард Айламазян, а также музыкант Давид Голощекин", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета
21 мая, 19:37
Эдуард Айламазян – заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, советский и российский ученый-медик, специалист в области акушерства и гинекологии. Давид Голощекин – народный артист РФ, основатель и руководитель Петербургской Джазовой филармонии. Дмитрий Гранов – заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, хирург, трансплантолог, специалист в области гепатологии и лечения злокачественных опухолей печени.
"Процедура присвоения звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" – всегда большая ответственность, но и очень приятный, радостный момент в работе депутатов. Таким образом мы признаём заслуги деятелей науки, культуры, искусства, политиков, спортсменов перед нашим городом. Вне всякого сомнения, каждый из претендентов на звание в этом году – выдающиеся, заслуженные люди, сделавшие очень много для Северной столицы, настоящие патриоты Санкт-Петербурга и страны в целом. Тем не менее, выбрать было необходимо. В этом году мы впервые присвоили это почётное звание троим", – отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов
Путин наградил орденами Почета послов России в Израиле и Египте
21 мая, 19:36
Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" установлено в 1993 году. Первым знака высшей признательности и уважения жителей города был удостоен Дмитрий Лихачев. Всего до сегодняшнего дня звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" было присвоено 51 человеку. В 2006 году Почетным гражданином города стал президент России Владимир Путин.
В 2022 году был изменен порядок избрания почетных граждан Санкт-Петербурга. Раньше количество людей, которым присваивалось звание, ограничивалось двумя в год. Теперь депутаты могут избирать 10 человек за парламентский созыв. Таким образом, действующий созыв сможет присвоить звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" еще пятерым жителям города.
Актриса Олеся Судзиловская - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России
5 февраля, 15:45
 
ОбществоСправкиРоссияСанкт-ПетербургДмитрий ЛихачевВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала