https://ria.ru/20240522/spb-1947690439.html

Три петербуржца получили звание "Почетный гражданин"

Три петербуржца получили звание "Почетный гражданин" - РИА Новости, 22.05.2024

Три петербуржца получили звание "Почетный гражданин"

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в этом году присвоено врачам Дмитрию Гранову и Эдуарду Айламазяну, а также музыканту и основателю Петербургской... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:59

2024-05-22T15:59

2024-05-22T16:34

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санкт-петербург

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российская академия наук

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в этом году присвоено врачам Дмитрию Гранову и Эдуарду Айламазяну, а также музыканту и основателю Петербургской Джазовой филармонии Давиду Голощекину, сообщает городское Законодательное собрание. "Депутаты петербургского парламента выбрали жителей города, которым присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". В этом году обладателями высшей награды Северной столицы стали: врачи Дмитрий Гранов и Эдуард Айламазян, а также музыкант Давид Голощекин", - говорится в сообщении. Эдуард Айламазян – заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, советский и российский ученый-медик, специалист в области акушерства и гинекологии. Давид Голощекин – народный артист РФ, основатель и руководитель Петербургской Джазовой филармонии. Дмитрий Гранов – заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, хирург, трансплантолог, специалист в области гепатологии и лечения злокачественных опухолей печени. "Процедура присвоения звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" – всегда большая ответственность, но и очень приятный, радостный момент в работе депутатов. Таким образом мы признаём заслуги деятелей науки, культуры, искусства, политиков, спортсменов перед нашим городом. Вне всякого сомнения, каждый из претендентов на звание в этом году – выдающиеся, заслуженные люди, сделавшие очень много для Северной столицы, настоящие патриоты Санкт-Петербурга и страны в целом. Тем не менее, выбрать было необходимо. В этом году мы впервые присвоили это почётное звание троим", – отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" установлено в 1993 году. Первым знака высшей признательности и уважения жителей города был удостоен Дмитрий Лихачев. Всего до сегодняшнего дня звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" было присвоено 51 человеку. В 2006 году Почетным гражданином города стал президент России Владимир Путин. В 2022 году был изменен порядок избрания почетных граждан Санкт-Петербурга. Раньше количество людей, которым присваивалось звание, ограничивалось двумя в год. Теперь депутаты могут избирать 10 человек за парламентский созыв. Таким образом, действующий созыв сможет присвоить звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" еще пятерым жителям города.

https://ria.ru/20240521/putin-1947516805.html

https://ria.ru/20240521/putin-1947516617.html

https://ria.ru/20240205/sudzilovskaya-1925506605.html

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общество, справки, россия, санкт-петербург, дмитрий лихачев, владимир путин, российская академия наук