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Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе - РИА Новости, 22.05.2024

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Еревана, при этом не назвав эти государства. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T17:13

2024-05-22T17:13

2024-05-22T18:38

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ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Еревана, при этом не назвав эти государства. "В подготовке к 44-дневной войне 2020 года (эскалации конфликта в Карабахе. — Прим. ред.) не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", — сказал он во время правительственного часа в парламенте.По словам политика, эти две страны создали имитацию помощи Армении. При этом Пашинян добавил, что военные действия в Карабахе в 2020 году были направлены на ликвидацию независимости Еревана и попытки продолжались также после 2020 года. Как отметил премьер, сейчас эти угрозы нейтрализуются благодаря делимитации границы с Азербайджаном. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Армения и ОДКБВ последнее время Ереван последовательно критиковал ОДКБ, постепенно сокращая свое участие в организации. Так, в ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите объединения в Минске.Помимо этого, в середине февраля политик сообщил о приостановке членства страны в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.В начале мая в Ереване сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана объединение оперативно сформировало и направило в приграничные районы страны оценочную миссию секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить представителей ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.Конфликт в Нагорном КарабахеНагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.Осенью 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и часть территорий, входивших в автономию в советское время. В регионе также разместились российские миротворцы.Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. По ее итогу непризнанная республика прекратила свое существование, а практически все население региона уехало в Армению. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.

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в мире, армения, азербайджан, белоруссия, никол пашинян, ильхам алиев, одкб