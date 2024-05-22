ЕС готовит Молдавию к войне с Россией, считает эксперт
Депутат ПМР Андрей Сафонов: ЕС готовит Молдавию к возможной войне с Россией
© Sputnik / OsmatescoМинистерство обороны Молдавии
© Sputnik / Osmatesco
Министерство обороны Молдавии. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз, заключив с Молдавией партнерское соглашение по безопасности и обороне, готовит страну к возможной войне с Россией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Молдавии Дорин Речан подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.
"С учетом того, что Евросоюз де-факто находится в состоянии необъявленной войны с Россией, нет сомнения, что Молдавию готовят к возможной войне против России на Днестре", - сказал Сафонов.
Он отметил, что по словам главного "садовника" ЕС Жозепа Борреля, это позволит "совместно решать общие вопросы безопасности". "То есть Молдавию полностью включают в оборонные и разведывательные проекты ЕС и, скорее всего, НАТО. Против кого разведка? Глянем на карту, найдем Молдавию и сразу поймем: против Приднестровья и российских войск и военных объектов, расположенных на территории ПМР", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Кишинев будет обмениваться "разведданными со странами Евросоюза, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок". Новое соглашение направлено также на повышение уровня взаимодействия Молдавии и ЕС при противостоянии зарубежному вмешательству, терроризму и киберугрозам.
"Это и есть втягивание в антироссийскую коалицию, особенно в свете радикального прорумынского национализма правящего режима. Все это требует от России и Приднестровья укрепления фактического союза между Москвой и Тирасполем по всем направлениям, включая военное и разведывательное. И, конечно, Россия имеет все основания раз за разом повторять, что она не будет ни выводить из ПМР остатки 14-й армии, ни менять миротворческий формат", - подчеркнул Сафонов.