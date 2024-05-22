https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947592435.html

ЕС готовит Молдавию к войне с Россией, считает эксперт

ЕС готовит Молдавию к войне с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 22.05.2024

ЕС готовит Молдавию к войне с Россией, считает эксперт

Евросоюз, заключив с Молдавией партнерское соглашение по безопасности и обороне, готовит страну к возможной войне с Россией, такое мнение выразил в беседе с РИА РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:33

2024-05-22T10:33

2024-05-22T10:33

здоровье - общество

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россия

кишинев

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дорин речан

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ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз, заключив с Молдавией партнерское соглашение по безопасности и обороне, готовит страну к возможной войне с Россией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Молдавии Дорин Речан подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. "С учетом того, что Евросоюз де-факто находится в состоянии необъявленной войны с Россией, нет сомнения, что Молдавию готовят к возможной войне против России на Днестре", - сказал Сафонов. Он отметил, что по словам главного "садовника" ЕС Жозепа Борреля, это позволит "совместно решать общие вопросы безопасности". "То есть Молдавию полностью включают в оборонные и разведывательные проекты ЕС и, скорее всего, НАТО. Против кого разведка? Глянем на карту, найдем Молдавию и сразу поймем: против Приднестровья и российских войск и военных объектов, расположенных на территории ПМР", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Кишинев будет обмениваться "разведданными со странами Евросоюза, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок". Новое соглашение направлено также на повышение уровня взаимодействия Молдавии и ЕС при противостоянии зарубежному вмешательству, терроризму и киберугрозам. "Это и есть втягивание в антироссийскую коалицию, особенно в свете радикального прорумынского национализма правящего режима. Все это требует от России и Приднестровья укрепления фактического союза между Москвой и Тирасполем по всем направлениям, включая военное и разведывательное. И, конечно, Россия имеет все основания раз за разом повторять, что она не будет ни выводить из ПМР остатки 14-й армии, ни менять миротворческий формат", - подчеркнул Сафонов.

https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html

https://ria.ru/20240521/soglashenie-1947428997.html

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здоровье - общество, молдавия, россия, кишинев, жозеп боррель, дорин речан, евросоюз, нато