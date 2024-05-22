https://ria.ru/20240522/chudotvorets-1947519908.html

В России отмечают день святого Николая Чудотворца, или "Николу Вешнего"

В России отмечают день святого Николая Чудотворца, или "Николу Вешнего" - РИА Новости, 22.05.2024

В России отмечают день святого Николая Чудотворца, или "Николу Вешнего"

Православные верующие отмечают день памяти святителя Николая Чудотворца. В народе праздник называли "Никола Вешний". РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:00

2024-05-22T00:00

2024-05-22T00:00

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религия

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Православные верующие отмечают день памяти святителя Николая Чудотворца. В народе праздник называли "Никола Вешний".Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, родился в греческой колонии римской провинции Ликия (ныне территория Турции) около 270 года. Он был священником, а затем архиепископом города Миры Ликийские.По церковному календарю, торжества в честь святителя совершаются дважды в году: 19 декабря и 22 мая. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола вешний". Первая дата приурочена ко дню кончины святого. А вторая установлена в память о перенесении его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в город Бари. Произошло это в XI столетии.В 1087 году итальянские купцы тайно вывезли святыню. Объясняли они это желанием спасти мощи от уничтожения турками-мусульманами, которые в то время бесчинствовали во владениях греческой империи в Малой Азии.Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Наиболее известна история про трех сестер. У их отца не было денег на приданое. Он уже думал отдать дочерей в блудницы. Святой Николай прознал о несчастье и несколько ночей подряд подбрасывал к дому мешочки с золотом. И таким образом спас семью от позора.Эту легенду особенно любили на Руси, где Угодника стали почитать почти сразу после принятия христианства. К тому же, у славян образ Чудотворца соединился с фигурой языческого бога Велеса, покровителя скота. Отсюда – множество любопытных обрядов и обычаев, установленных в его честь: веселые посиделки "никольщины", "закликание лета", "хождение в жито" перед посевной и многие другие.Сегодня большинство этих ритуалов забыто. Да и, как подчеркивают священнослужители, православным верующим воспринимать их всерьез не следует. Для них важно помнить другое – что Николай Угодник оказывает помощь обращающимся к нему с молитвой в самых разных жизненных ситуациях.

https://ria.ru/20240521/prazdnik-1947214204.html

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Никита Бизин

россия, турция, бари, николай чудотворец, религия