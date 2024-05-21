Рейтинг@Mail.ru
Новосибирский ученый получил срок по делу о госизмене - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 21.05.2024 (обновлено: 13:18 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/uchenyy-1947396840.html
Новосибирский ученый получил срок по делу о госизмене
Новосибирский ученый получил срок по делу о госизмене - РИА Новости, 21.05.2024
Новосибирский ученый получил срок по делу о госизмене
Бывшего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова, обвиняемого РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:15
2024-05-21T13:18
происшествия
россия
санкт-петербург
новосибирск
российская академия наук
санкт-петербургский городской суд
лефортово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947397346_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f6ad0a250a7620450f24c39e17d7d8f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Бывшего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова, обвиняемого в госизмене, горсуд Петербурга приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Анатолия Александровича Маслова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, на 2 года", - сообщает пресс-служба. Маслов признан виновным в государственной измене (ст.275 УК РФ). Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно". Задержали Маслова в июне 2022 года в Новосибирске, после чего отправили в столичный изолятор "Лефортово". Санкт-Петербургский городской суд принял дело к рассмотрению в мае 2023 года. Как сообщалось на сайте института, Маслов - известный специалист в области динамики вязкого газа, его основное направление научной деятельности - аэрогазодинамика. Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946193339.html
россия
санкт-петербург
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947397346_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_967cb008a550701e27de5afc5b3e3305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, новосибирск, российская академия наук, санкт-петербургский городской суд, лефортово
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Новосибирск, Российская академия наук, Санкт-Петербургский городской суд, Лефортово
Новосибирский ученый получил срок по делу о госизмене

Новосибирский ученый Маслов получил 14 лет по делу о госизмене

© RTАнатолий Маслов в суде
Анатолий Маслов в суде
© RT
Анатолий Маслов в суде
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Бывшего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова, обвиняемого в госизмене, горсуд Петербурга приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Анатолия Александровича Маслова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, на 2 года", - сообщает пресс-служба.
Задержание сотрудника оборонного предприятия за шпионаж
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января, 10:29
Маслов признан виновным в государственной измене (ст.275 УК РФ). Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно".
Задержали Маслова в июне 2022 года в Новосибирске, после чего отправили в столичный изолятор "Лефортово". Санкт-Петербургский городской суд принял дело к рассмотрению в мае 2023 года.
Как сообщалось на сайте института, Маслов - известный специалист в области динамики вязкого газа, его основное направление научной деятельности - аэрогазодинамика. Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Экс-врач отказалась признавать вину по делу о фейках про российскую армию
15 мая, 16:41
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургНовосибирскРоссийская академия наукСанкт-Петербургский городской судЛефортово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала