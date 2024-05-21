https://ria.ru/20240521/uchenyy-1947396840.html
Новосибирский ученый получил срок по делу о госизмене
Новосибирский ученый получил срок по делу о госизмене - РИА Новости, 21.05.2024
Новосибирский ученый получил срок по делу о госизмене
Бывшего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова, обвиняемого РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:15
2024-05-21T13:15
2024-05-21T13:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Бывшего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова, обвиняемого в госизмене, горсуд Петербурга приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Анатолия Александровича Маслова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, на 2 года", - сообщает пресс-служба. Маслов признан виновным в государственной измене (ст.275 УК РФ). Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно". Задержали Маслова в июне 2022 года в Новосибирске, после чего отправили в столичный изолятор "Лефортово". Санкт-Петербургский городской суд принял дело к рассмотрению в мае 2023 года. Как сообщалось на сайте института, Маслов - известный специалист в области динамики вязкого газа, его основное направление научной деятельности - аэрогазодинамика. Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, новосибирск, российская академия наук, санкт-петербургский городской суд, лефортово
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Новосибирск, Российская академия наук, Санкт-Петербургский городской суд, Лефортово
Новосибирский ученый получил срок по делу о госизмене
Новосибирский ученый Маслов получил 14 лет по делу о госизмене