https://ria.ru/20240521/putin-1947389479.html

Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан

Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан - РИА Новости, 21.05.2024

Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита президента РФ в Узбекистан, сообщила РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:54

2024-05-21T12:54

2024-05-21T12:54

политика

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита президента РФ в Узбекистан, сообщила пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240509/uzbekistan-1944832132.html

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политика, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев