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Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан - РИА Новости, 21.05.2024
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12:54 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/putin-1947389479.html
Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан
Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан - РИА Новости, 21.05.2024
Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита президента РФ в Узбекистан, сообщила РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:54
2024-05-21T12:54
политика
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита президента РФ в Узбекистан, сообщила пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
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политика, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Политика, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин обсудил с Мирзиеевым подготовку госвизита в Узбекистан

Путин обсудил с президентом Мирзиеевым подготовку предстоящего госвизита

© Фото : Пресс-центр ШОСПрезидент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Пресс-центр ШОС
Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита президента РФ в Узбекистан, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
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ПолитикаРоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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