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Муфтий поздравил единоверцев с днем принятия ислама Волжской Булгарией - РИА Новости, 21.05.2024
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Религия
 
18:41 21.05.2024 (обновлено: 18:58 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/muftiy-1947505614.html
Муфтий поздравил единоверцев с днем принятия ислама Волжской Булгарией
Муфтий поздравил единоверцев с днем принятия ислама Волжской Булгарией - РИА Новости, 21.05.2024
Муфтий поздравил единоверцев с днем принятия ислама Волжской Булгарией
Принятие ислама стало для татарского народа спасением, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в поздравлении по случаю дня официального принятия ислама в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:41
2024-05-21T18:58
религия
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Принятие ислама стало для татарского народа спасением, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в поздравлении по случаю дня официального принятия ислама в Волжской Булгарии, который ежегодно 21 мая отмечают в Татарстане.Волжская Булгария – государство, располагавшегося в Среднем Поволжье и бассейне реки Кама в X-XIII веках, (его столицей был город Булгар, ныне – Болгар, Татарстан). Масштабное празднование 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии состоялось в РФ в 2022 году."В Куръане Аллах рассказывает нам о судьбе разных народов, и именно неверие стало причиной их наказания и исчезновения с лица земли. Полагая, что они не нуждаются в Аллахе, сочтя ложью Его слова, переданные истинными пророками, распространяя безнравственное поведение, они навлекали гибель на свои головы. Поэтому для татарского народа принятие ислама нашими предками является самой большой милостью Всевышнего и одновременно спасением. Он удостоил нас великого счастья быть частью Его самой любимой общины – уммы пророка Мухаммада", - сказано в послании муфтия Самигуллина, опубликованном во вторник на сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).Он привел цитату из Корана, из которой следует, что выполнение предписаний ислама приводит человека к истинному счастью, "поскольку благодаря вере он обретает покой и защиту Аллаха, устремляется к совершению благих дел". "В то же время если сердце человека сжато настолько, что в нем нет места для любви ко Всевышнему, значит он погружается в пучину сомнений, грехов и страстей, и добро не добирается до него. А значит неверие – худшее, что может быть с человеком", - пояснил муфтий.По его мнению, "лучшие страницы из истории татар связаны с периодами расцвета ислама", который "присутствует в культуре татар уже более 1100 лет"."Татары сформировались как нация благодаря исламу. Всевышний предопределил нашему народу быть мусульманами для того, чтобы мы служили Его религии. И если об этом своем главном предназначении мы будем помнить всегда, то и во всех остальных делах Аллах ниспошлет нам свою благодать", - заключил глава ДУМ РТ.
https://ria.ru/20240520/kurban-bayram-1800665351.html
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болгар, россия, религия
Религия, Болгар, Россия, Религия
Муфтий поздравил единоверцев с днем принятия ислама Волжской Булгарией

Муфтий РТ поздравил единоверцев с днем принятия ислама Волжской Булгарией

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Принятие ислама стало для татарского народа спасением, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в поздравлении по случаю дня официального принятия ислама в Волжской Булгарии, который ежегодно 21 мая отмечают в Татарстане.
Волжская Булгария – государство, располагавшегося в Среднем Поволжье и бассейне реки Кама в X-XIII веках, (его столицей был город Булгар, ныне – Болгар, Татарстан). Масштабное празднование 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии состоялось в РФ в 2022 году.
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"В Куръане Аллах рассказывает нам о судьбе разных народов, и именно неверие стало причиной их наказания и исчезновения с лица земли. Полагая, что они не нуждаются в Аллахе, сочтя ложью Его слова, переданные истинными пророками, распространяя безнравственное поведение, они навлекали гибель на свои головы. Поэтому для татарского народа принятие ислама нашими предками является самой большой милостью Всевышнего и одновременно спасением. Он удостоил нас великого счастья быть частью Его самой любимой общины – уммы пророка Мухаммада", - сказано в послании муфтия Самигуллина, опубликованном во вторник на сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
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Он привел цитату из Корана, из которой следует, что выполнение предписаний ислама приводит человека к истинному счастью, "поскольку благодаря вере он обретает покой и защиту Аллаха, устремляется к совершению благих дел". "В то же время если сердце человека сжато настолько, что в нем нет места для любви ко Всевышнему, значит он погружается в пучину сомнений, грехов и страстей, и добро не добирается до него. А значит неверие – худшее, что может быть с человеком", - пояснил муфтий.
По его мнению, "лучшие страницы из истории татар связаны с периодами расцвета ислама", который "присутствует в культуре татар уже более 1100 лет".
"Татары сформировались как нация благодаря исламу. Всевышний предопределил нашему народу быть мусульманами для того, чтобы мы служили Его религии. И если об этом своем главном предназначении мы будем помнить всегда, то и во всех остальных делах Аллах ниспошлет нам свою благодать", - заключил глава ДУМ РТ.
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