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Россия планирует новые бизнес-миссии в Китай - РИА Новости, 21.05.2024
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19:03 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/mosturizm-1947512424.html
Россия планирует новые бизнес-миссии в Китай
Россия планирует новые бизнес-миссии в Китай - РИА Новости, 21.05.2024
Россия планирует новые бизнес-миссии в Китай
Москва планирует новые бизнес-миссии в Китай, сообщил журналистам председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:03
2024-05-21T19:03
москва
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва планирует новые бизнес-миссии в Китай, сообщил журналистам председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов. Он отметил, что Москва ведет активное взаимоотношение с китайской стороной: проводится большое количество выездных бизнес-миссий, в режиме роуд-шоу демонстрируются возможности для китайских туристов и для китайских организаторов мероприятий. "Уже в ближайшее время мы будем планировать дополнительно еще одни бизнес-миссии, поскольку в развитие тех договоренностей, которые есть на самом высоком уровне между двумя лидерами наших стран, мы просто обязаны знакомить московский бизнес с китайскими партнерами и китайских партнеров с московским бизнесом для установления более плотных контактов", - рассказал Козлов. По словам главы Мостуризма, благодаря принятым мерам фиксируется рост интереса к Москве среди туристических организаций, региональных, локальных китайских туроператоров. "В Москву сейчас летает 55 рейсов в неделю из Китая, и уже по итогам бизнес-миссий, которые комитетом по туризму были организованы… из нового китайского города коллеги рассматривают возможность постановки нового чартера на Москву под летний сезон", - добавил Козлов. Президент России Владимир Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность президента на новый шестилетний срок. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее помощник президента Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20240521/kitay-1947308652.html
https://ria.ru/20240417/peskov-1940558678.html
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москва, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
Москва, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
Россия планирует новые бизнес-миссии в Китай

Мостуризм: Россия проводит много бизнес-миссий в Китай, планируются новые

© iStock.com / Mahmud013Бизнесмен считает на калькуляторе
Бизнесмен считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / Mahmud013
Бизнесмен считает на калькуляторе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва планирует новые бизнес-миссии в Китай, сообщил журналистам председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.
Он отметил, что Москва ведет активное взаимоотношение с китайской стороной: проводится большое количество выездных бизнес-миссий, в режиме роуд-шоу демонстрируются возможности для китайских туристов и для китайских организаторов мероприятий.
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"Уже в ближайшее время мы будем планировать дополнительно еще одни бизнес-миссии, поскольку в развитие тех договоренностей, которые есть на самом высоком уровне между двумя лидерами наших стран, мы просто обязаны знакомить московский бизнес с китайскими партнерами и китайских партнеров с московским бизнесом для установления более плотных контактов", - рассказал Козлов.
По словам главы Мостуризма, благодаря принятым мерам фиксируется рост интереса к Москве среди туристических организаций, региональных, локальных китайских туроператоров. "В Москву сейчас летает 55 рейсов в неделю из Китая, и уже по итогам бизнес-миссий, которые комитетом по туризму были организованы… из нового китайского города коллеги рассматривают возможность постановки нового чартера на Москву под летний сезон", - добавил Козлов.
Президент России Владимир Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента РФ после официального вступления в должность президента на новый шестилетний срок. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию - он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее помощник президента Юрий Ушаков.
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