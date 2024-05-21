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В Крыму предупредили о мошеннической схеме со сбором средств для диабетиков - РИА Новости, 21.05.2024
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17:00 21.05.2024 (обновлено: 17:19 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/moshenniki-1947479027.html
В Крыму предупредили о мошеннической схеме со сбором средств для диабетиков
В Крыму предупредили о мошеннической схеме со сбором средств для диабетиков - РИА Новости, 21.05.2024
В Крыму предупредили о мошеннической схеме со сбором средств для диабетиков
Крымский Минздрав назвал мошенниками тех, кто собирает средства для диабетиков на карту штаба Алексея Навального. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:00
2024-05-21T17:19
общество
симферополь
олег крючков
здоровье - общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Крымский Минздрав назвал мошенниками тех, кто собирает средства для диабетиков на карту штаба Алексея Навального. "Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В последнее время в соцсетях появились объявления о срочном всероссийском сборе на закупку инсулина для крымских диабетиков, объявленном якобы Министерством здравоохранения республики. При этом для перечисления средств указан счет, который ранее использовал штаб Алексея Навального. На прошлой неделе советник главы Крыма Олег Крючков опровергал фейк о том, что в Симферополе якобы собирают митинг из-за нехватки инсулина. В начале февраля глава республики Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отмечал, что в его адрес поступают жалобы из-за нарушения поставок жизненно необходимых препаратов для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. В конце апреля министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все лекарства для льготников. В итоге он не смог решить проблему к этому сроку и уволился.
https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945051382.html
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симферополь
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общество, симферополь, олег крючков, здоровье - общество, республика крым
Общество, Симферополь, Олег Крючков, Здоровье - Общество, Республика Крым
В Крыму предупредили о мошеннической схеме со сбором средств для диабетиков

В Крыму предупредили о мошенниках, собирающих средства на карту штаба Навального

© iStock.com / gece33Инъекция инсулина
Инъекция инсулина - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© iStock.com / gece33
Инъекция инсулина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Крымский Минздрав назвал мошенниками тех, кто собирает средства для диабетиков на карту штаба Алексея Навального.
«
"Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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В последнее время в соцсетях появились объявления о срочном всероссийском сборе на закупку инсулина для крымских диабетиков, объявленном якобы Министерством здравоохранения республики. При этом для перечисления средств указан счет, который ранее использовал штаб Алексея Навального.
На прошлой неделе советник главы Крыма Олег Крючков опровергал фейк о том, что в Симферополе якобы собирают митинг из-за нехватки инсулина.
В начале февраля глава республики Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отмечал, что в его адрес поступают жалобы из-за нарушения поставок жизненно необходимых препаратов для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. В конце апреля министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все лекарства для льготников. В итоге он не смог решить проблему к этому сроку и уволился.
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